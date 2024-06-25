В Сети опубликовали ежедневный шифр для игры Hamster Kombat на 25 июня

Разработчики Hamster Kombat обновили секретный шифр, активный с 24 по 25 июня. Если игроки успешно расшифруют его, им обещают бонус в один миллион монет. Для ввода шифра нужно нажать на кнопку «Ежедневный шифр» на главном экране приложения. Если фон за хомяком становится красным, это значит, что игрок вошел в режим азбуки Морзе.

Шифр на эти дни включает следующие символы: A – «. —», L – ». — . .», L – »—». Расшифровка происходит путем нажатия на изображение красного хомяка в соответствии с указанными знаками. Знак «.» означает быстрое нажатие, а «—» – длительное зажатие (2-3 секунды).

Бонусный код активен до 22:00 по московскому времени, после чего будет представлен новый шифр.

Hamster Kombat — это популярная криптоигра, где нужно зарабатывать очки нажатием на экран. Игроки могут обменять внутриигровые монеты на криптовалюту. Однако эксперты, включая Олега Лупикова и Владимира Смеркиса, советуют быть осторожными с ожиданиями от игры.

Конкурентами Hamster Kombat являются криптоигры Blum, Catizen и другие.