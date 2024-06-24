Госдума рассмотрит законопроект о защите российских приложений от дискриминации

В Государственную Думу РФ внесли законопроект, направленный на предотвращение дискриминации российских приложений в иностранных магазинах, таких как App Store и Google Play. Авторами инициативы стали депутаты Антон Горелкин и Андрей Луговой.

Пояснительная записка к проекту закона утверждает, что законодательство запретит установку ограничений, которые могут препятствовать использованию российских приложений и единого магазина приложений. В частности, речь идет о настройке и обновлении программ, взаимодействии с потребителями, направлении уведомлений и осуществлении платежей.

Также предусматривается обязательство для производителей телефонов продавать устройства с возможностью установки и обновления приложений через единый магазин приложений RuStore. Этот же магазин должен обеспечивать механизмы для осуществления платежей при использовании российских приложений.