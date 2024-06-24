 

Госдума рассмотрит законопроект о защите российских приложений от дискриминации

24.06.2024, 19:37, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Государственную Думу РФ внесли законопроект, направленный на предотвращение дискриминации российских приложений в иностранных магазинах, таких как App Store и Google Play. Авторами инициативы стали депутаты Антон Горелкин и Андрей Луговой.

Пояснительная записка к проекту закона утверждает, что законодательство запретит установку ограничений, которые могут препятствовать использованию российских приложений и единого магазина приложений. В частности, речь идет о настройке и обновлении программ, взаимодействии с потребителями, направлении уведомлений и осуществлении платежей.

Также предусматривается обязательство для производителей телефонов продавать устройства с возможностью установки и обновления приложений через единый магазин приложений RuStore. Этот же магазин должен обеспечивать механизмы для осуществления платежей при использовании российских приложений.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / Мнение: Галковский про русских

25.06 / Мнение: Не выходит каменный цветок

25.06 / Рупор кремлевской пропаганды: “Чаньэ-6” вернулся на Землю

25.06 / Мнение: Штраф за утрамбовку мусора, высылка мигрантов из Германии и прогулки негра по Европе

25.06 / Нонна Гришаева раскрыла главный секрет своего счастливого 17-летнего брака

25.06 / В России подготовят специалистов по работе с ИИ и высоконагруженными системами

25.06 / Мнение: Мечты вместо планов, последствия выигрыша в казино и самоотверженность без ответственности

25.06 / В Калифорнии айтишнику дали 5 лет тюрьмы за расточительное использование воды

25.06 / Доктор объяснил, когда опасны проблемы с глотанием

25.06 / Компьютеры Apple научились транслировать содержимое экрана на iPhone

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика