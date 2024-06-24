 

Мнение: Индикатор застоя

24.06.2024, 19:35, Разное
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Проходя мимо, заметил, что телевизору сейчас идет некая “Высшая лига” КВН. Что-то типа “предбанника” “настоящего КВН, как мне объяснили домашние. И ведет ее… сын Александра Маслякова!

В связи с этим неожиданно пришла мысль, что появление “династий” в творческих профессиях – это первый и вернейший признак ее текущего застоя и упадка. В телевизионных РОССИЙСКИХ шоу-продуктах давно не было настоящих прорывов типа “Что? Где? Когда?” или того же КВН- зато есть “династия Масляковых”, да и ЧГК нынче ведет приемный сын Ворошилова.

Или взять наше кино – пример еще более яркий: от всевозможных “детей” – всех этих бондарчуков, янковских, евстигнеевых, михалковых и т.д. и т.п. – буквально не протолкнуться, русское кино вообще превратили в какой-то семейно-клановый бизнес. И что? Результат тот, что хороших фильмов in Russian почти не снимают.

Думаю, что и в российском шоу-бизнесе можно найти подобные примеры: один “клан Пугачевой” чего стоит!

Возможно, это – одна из главных причин, почему в результате революций, как правило, происходит взлет нового искусства (“чему в истории мы тьму примеров сыщем”). Дело не в благотворности “революционных идей” самих по себе (идеи могут быть и совсем дурные), а всего лишь в том, что революции взрывают и сметают системы старых кланов.

UPD. Вдруг задумался о “цирковых династиях”, из которых нынешний российский цирк, по-моему, сегодня и состоит. Крамольная мысль: а может, российский цирк уже перестал быть “лучшим в мире”? (2007)

Источник: Размышления вольного социолога


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