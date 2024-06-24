 

Китай начал присваивать социальный рейтинг всем россиянам, а не только жителям Благовещенска

24.06.2024, 19:33, Разное
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Власти Китая начали присваивать социальный рейтинг всем россиянам, а не только жителям Благовещенска, на которых, судя по всему, эта система только тестировалась.

В правительстве Китая объяснили, что такое решение продиктовано стремлением улучшить качество жизни граждан России.

– Мы хотим помочь нашим российским друзьям освоить передовой опыт социального управления, – говорит глава китайского министерства цифрового господства. – Теперь каждый гражданин России знает, что его видят и о нём заботятся.

Людей оценят по таким критериям, как своевременность оплаты счетов, участие в общественных работах и содержимое соцсетей. Россияне, получившие высокие баллы, смогут обменять их на бонусные баллы популярного китайского маркетплейса и льготы на туристические поездки в Поднебесную.

Источники в прессе КНР говорят, что пока подавляющее большинство россиян «расстраивают своего большого и зоркого друга». Те из них, кто писал критические отзывы о председателе Си и политике КПК, вскоре будут доставлены в Китай для бесед и оздоровления.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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