Китай начал присваивать социальный рейтинг всем россиянам, а не только жителям Благовещенска

Власти Китая начали присваивать социальный рейтинг всем россиянам, а не только жителям Благовещенска, на которых, судя по всему, эта система только тестировалась.

В правительстве Китая объяснили, что такое решение продиктовано стремлением улучшить качество жизни граждан России.

– Мы хотим помочь нашим российским друзьям освоить передовой опыт социального управления, – говорит глава китайского министерства цифрового господства. – Теперь каждый гражданин России знает, что его видят и о нём заботятся.

Людей оценят по таким критериям, как своевременность оплаты счетов, участие в общественных работах и содержимое соцсетей. Россияне, получившие высокие баллы, смогут обменять их на бонусные баллы популярного китайского маркетплейса и льготы на туристические поездки в Поднебесную.

Источники в прессе КНР говорят, что пока подавляющее большинство россиян «расстраивают своего большого и зоркого друга». Те из них, кто писал критические отзывы о председателе Си и политике КПК, вскоре будут доставлены в Китай для бесед и оздоровления.

—