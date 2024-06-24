 

В Госдуме предложили расширить действие программы материнского капитала на женщин из КНДР

24.06.2024, 17:33, Разное
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В ходе дебатов в Государственной думе по внесению изменений в закон о принципах социальной поддержки материнства и многодетных семей депутат от КПРФ Леонид Калашников предложил расширить действие госпрограммы материнского капитала на граждан КНДР.

По мнению коммуниста, КНДР является наиболее дружественным для России государством, о чём свидетельствует подписание Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном договора о военном сотрудничестве.

– Несмотря на то что в Северной Корее максимально точно исполняют заветы Ким Ир Сена, а он, в свою очередь, исполнял заветы товарища Сталина, уровень жизни в стране остаётся низким исключительно из-за незаконных санкций ООН, – подчеркнул Калашников. – А ведь фактически все новорожденные корейцы будут работать на наших предприятиях или на северокорейских, но на благо нашей Родины, и чем больше их родит каждая кореянка, тем лучше и для нашего Отечества, и для северокорейского.

В завершение своего выступления парламентарий предложил создать рабочую группу, чтобы определить порядок расчёта с северорейскими матерями, по его мнению, выплаты можно производить товарами, произведёнными на российских предприятиях военного-промышленного комплекса, или товарами продовольственной группы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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