Доктор назвал опасные причины синдрома беспокойных ног

Синдром беспокойных ног (СБН) — неврологическое расстройство, характеризующееся неприятными ощущениями в конечностях, такими как покалывание, жжение и боли. Эти симптомы часто усиливаются в состоянии покоя, что мешает засыпать или приводит к пробуждениям ночью. Об этом пояснил врач Денис Банный.

Врачи отмечают, что СБН может быть обусловлен генетическими факторами и нарушениями в работе дофаминовых рецепторов или обмена железа. Однако также важно понимать, что синдром беспокойных ног может являться признаком серьезных заболеваний, таких как сахарный диабет, железодефицитная анемия, почечная недостаточность и сосудистые патологии.

Эти состояния могут провоцировать неврологические нарушения и долгосрочные осложнения, если не обратить на них внимание. Специалисты настоятельно рекомендуют обращаться к врачу при первых признаках синдрома беспокойных ног для своевременного обследования и назначения лечения.