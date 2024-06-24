Huawei запустила полностью очищенный от Google аналог Android

На конференции Huawei Developer Conference 2024 была представлена бета-версия HarmonyOS NEXT — новой операционной системы компании Huawei, основанной на микроядерной архитектуре OpenHarmony. Она полностью отказалась от Android и Linux, используя собственное микроядро HarmonyOS. Новая ОС поддерживает только нативные приложения, скомпилированные с помощью Ark Compiler, и сервисы Huawei Mobile Services (HMS).

HarmonyOS NEXT обещает улучшение производительности на 30%, ускорение подключения между устройствами в три раза и снижение энергопотребления на 20%. Визуально и по интерфейсу она сохраняет знакомый стиль мобильных ОС.

Одним из ключевых преимуществ HarmonyOS NEXT стала единая структура, объединяющая локальные и облачные ресурсы, обеспечивая безшовное взаимодействие между устройствами без дополнительных приложений.

Также новая система обещает стать мощной медиаплатформой благодаря поддержке Ark Multimedia Engine, Ark Graphics Engine и технологии FFRT, а также поддержке трассировки лучей для игр.