Мнение «аналитика»: О секретах закипания мозга… И всё настолько просто?
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Человеческий мозг, несмотря на присутствие белого и серого вещества, «предмет тёмный и исследованию не подлежит».
Несмотря на это, сама жизнь преподносит невероятно удивительные открытия наиболее мрачной и тёмной его природы. Можно сказать его естества у… Ну, не будем скатываться в оголтелый национализм, хотя «национальные особенности» всё же сказываются.
Вот, наглядно.
Повод для кипения и гнева…
Повод для национальной гордости…
И с чего, спрашивается, этим мозгам так вскипать?
Секрет — в короткой памяти и нулевой рефлексии?
Извечное — «А нас-то за що?», так?
Всё настолько просто?
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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”
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