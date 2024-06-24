Мнение «аналитика»: О секретах закипания мозга… И всё настолько просто?

Человеческий мозг, несмотря на присутствие белого и серого вещества, «предмет тёмный и исследованию не подлежит».

Несмотря на это, сама жизнь преподносит невероятно удивительные открытия наиболее мрачной и тёмной его природы. Можно сказать его естества у… Ну, не будем скатываться в оголтелый национализм, хотя «национальные особенности» всё же сказываются.

Вот, наглядно.

Повод для кипения и гнева…



Повод для национальной гордости…



И с чего, спрашивается, этим мозгам так вскипать?

Секрет — в короткой памяти и нулевой рефлексии?

Извечное — «А нас-то за що?», так?

Всё настолько просто?

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