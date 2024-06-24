Мнение: Блеск и нищета сталинских колхозов

В комментариях процитировали статью из газеты «Правда» от 1953 года, в которой журналисты рассказывали про сытую жизнь советских колхозников. Вот, собственно, статья (ссылка):

В эти дни в колхозах Украины проходят отчетно-выборные собрания. Подводятся итоги минувшего сельскохозяйственного года, намечаются пути дальнейшего подъема колхозного производства.

За истекший год значительно выросли доходы колхозов. Это позволяет им увеличивать отчисления в неделимый фонд, выдавать много хлеба и денег на трудодни. В одной только Днепропетровской области нынче насчитывается более 300 колхозов-миллионеров. В Апостоловском районе этой области 18 колхозов из 23 — миллионеры. Денежный доход артели имени Ленина достиг 4 миллионов 600 тысяч рублей. Неделимый фонд ее увеличился более чем на 900 тысяч рублей. На каждый трудодень колхозникам пришлось по 10 рублей деньгами, по 3,5 килограмма хлеба и много других продуктов.

Особенно высокий доход получают труженики полей Николаевской, Херсонской, Одесской и других южных областей республики, вырастившие в прошлом году обильный урожай озимой пшеницы — ведущей сельскохозяйственной культуры на Украине.

В сельхозартели имени Коминтерна, Баштанского района, Николаевской области, со всей площади посева озимой пшеницы в 2.200 гектаров намолочено в среднем по 170 пудов отборного зерна с гектара. На каждый трудодень колхозникам выдано по 5 килограммов пшеницы и более 6 рублей деньгами. Семья члена артели Ивана Каплацкого, например, получила 10 тонн хлеба и 13 тысяч рублей.

Вместе с ростом доходов растет покупательная способность населения. Только магазины потребительской кооперации села Засулья, в котором расположен колхоз имени Жданова, Полтавской области, в минувшем году продали готовой одежды, шерстяных, шелковых и хлопчатобумажных тканей, кожаной обуви, велосипедов, радиоприемников, мотоциклов, швейных машин и других товаров на 3,5 миллиона рублей. Колхозники Винницкой области приобрели в минувшем году около 3,5 тысячи швейных машин, более 4 тысяч радиоприемников, 900 патефонов, 260 мотоциклов, 7.600 велосипедов и много других товаров. Сельскими магазинами продано населению политической и художественной литературы на 6 миллионов 700 тысяч рублей. Всего потребительская кооперация области продала на селе товаров почти на 18 миллионов рублей больше, чем в 1951 году. Жители сел этой области выписали на 1953 год более 250 тысяч экземпляров газет и много журналов.

Около 100 телевизоров установлено в селах Киево-Святошинского, Бориспольского, Броварского, Васильковского и других районов близ Киева. В колхозах Волынской области сооружено за истекший год 18 и в Черниговской 28 новых радиоузлов.

Высокие доходы позволяют колхозам вести большое строительство. Они сооружают новые электростанции, добротные животноводческие помещения, механизирует трудоемкие процессы на животноводческих фермах.

А вот расчёты читателя, демонстрирующие, как хорошо жил упомянутый в статье колхозник Каплацкий:

Для тех, кто не знает, поясню, что трудодень — это единица измерения труда в колхозе, определяющая количество и качество затраченного колхозником труда, соответствующего выполнению им определенной нормы работы. Суммарное количество трудодней за год определяло долю колхозника в натуральных и денежных доходах колхоза, распределяемых среди членов коллективного хозяйства.

Теперь самое интересное. В заметке написано про семью колхозника Каплацкого, который всего за один 1952 год работы в колхозе получила 10 тонн хлеба и 13 тысяч рублей по итогам своей работы. Много это или мало?

Чтобы выяснить это, полез в интернет, в документы того времени. И вот что выяснил: в 1953 г. еще до весеннего снижения цен в государственных магазинах 1 буханка хлеба весом в 1 кг стоила 3 руб., молоко (1 литр) – 2 р., яйца (десяток) – 6-8 рублей, мясо говядина мякоть (1 кг) – 12 руб. А автомобиль «Москвич» — 9 000 р.

Получается, что семья колхозника Каплацкого, проработав на совесть в колхозе всего 1 год, легко могла купить себе новый автомобиль, и надо сказать, не самый плохой. «Москвич» по тем временам был вполне себе на мировом уровне. И при этом у Каплацких еще оставалось достаточно средств на всё остальное – и на питание, и на одежду, и всякие современные радиоприемники.

Не забудьте и по 10 тонн зерна, которыми располагала еще эта семья. Это зерно можно было продать государству или использовать его для выращивания своей домашней скотины – на корм домашней птице, свиньям, коровам. А это тоже очень хорошие доходы.

Судите сами. При откорме 1 поросенок потребляет примерно 3 кг зерна в день. Растут свиньи быстро – 180-250 дней, и забивай себе на здоровье кабанчика весом в 100 кг, а то и больше. Получается, что семья колхозников Каплацких одних только свиней могла держать почти 18 штук, не считая всякой домашней птицы! Общий вес этих свиней через 6-8 месяцев откорма составил бы почти 2 тонны.

Чистого мяса свинины из них – примерно тонна. В деньгах (цены колхозного рынка, где как раз и реализовывали горожанам свою продукцию колхозники, вырастившие ее на своих приусадебных участках, и цены на которых были примерно в 2 раза выше, чем в государственных магазинах) – это практически 20 тыс. рублей. То есть еще два автомобиля «Москвич».

Получается, что за полтора года работы в колхозе и не особенно утруждаясь на своем приусадебном участке Каплацкие легко купили себе 3 новенькие современные по тому времени автомашины, ничуть не хуже тех, что в те времена производились на западе, и не отказывали бы себе ни в чем!

А вот теперь сравните с тем, что мы имеем сейчас в России. Кто из рабочих за год своей работы на капиталиста в состоянии купить хотя бы ВАЗ (500 т. р. минимум), самый дешевый нынче новый автомобиль? Да еще купить так, чтобы не голодать целый год, не жить, урезая во всём и вся себя и свою семью. А целых три автомобиля за полтора года? Да ведь для этого суммарная зарплата рабочей семьи сейчас должна быть, как минимум, 150 тысяч рублей в месяц, чтобы иметь возможность нормально жить всей семье и откладывать ежемесячно по 80-100 т. р. (Это при условии, что имеется своя собственная квартира и ее не требуется арендовать!)

А кто из сегодняшних фермеров, работая только своей семьей, в состоянии иметь чистой прибыли за год 1,5 миллиона рублей? Извините, но я о таких сейчас что-то не слышал.

Вот вам и вся суть буржуйских баек о «голодных» и «нищих» колхозниках в сталинском СССР – одно сплошное вранье! И чтобы убедиться в этом, стоит только немного подумать и взять в руки калькулятор, да посчитать самому.

Наверное, хорошо быть колхозником на Украине в 1952 году — ну, если корреспондент газеты «Правда» и современный нам сталинист верно всё подсчитали, не напутали в цифрах. Однако всё же примерно половина советских колхозов в 1952 году выдавала за трудодни меньше килограмма зерна в день, а около тысячи колхозов — преимущественно из РСФСР — не заплатили колхозникам вообще ничего, то есть заставила их выходить на колхозные поля бесплатно. Колхозную барщину приходилось тогда отрабатывать бесплатно по 5-6 дней в неделю, а в выходные окучивать свой маленький личный участок, чтобы не умереть с голоду, и чтобы заплатить государству натуральный оброк: яйца, молоко и так далее.

Любопытных отсылаю к документу «Краткие итоги годовых отчётов колхозов за 1952 год», такие документы ежегодно подавались товарищу Маленкову. Загляните для начала на страницу 7 — там изложено ровно то, что я выше пересказал (ссылка). Обратите внимание — основные проблемы наблюдались в колхозах «Центральной нечернозёмной зоны», то есть в русских колхозах, которые под мудрым правлением Иосифа Виссарионовича жили вдвое беднее, чем в среднем по сталинскому СССР, который, в свою очередь, был очень бедной страной.

И раз уж мы заговорили про 1952 год, вот письмо товарищу Сталину от колхозницы Жиделевой из Курганской области (ссылка):

Товарищ Сталин, я обращаюсь к Вам потому, что вынуждена. Прошу извинить за беспокойство, но я все-таки решила. Я много и долго думала о своем тяжелом материальном положении, наконец, пришла к выводу, что Вы поможете устранить то, о чем я здесь сообщу.

Я колхозница Любимовского сельсовета Уксянского района Курганской области. Работаю я на скотном дворе в колхозе. Работаю круглый год и притом без выходных дней. Дочь тоже прошлый год работала, а заработать на пропитанье не можем. Двое у меня еще детей школьников. Как их учить? И чем кормить? Не знаю. Нечем. За год я заработала около 500 трудодней, а получила на них 140 кг потому, что 200 кг вычли за какой-то прошлый долг. Дочь окончила 3 класса учебы, и из-за недостатка питания я вынуждена отдать ее в город в няньки, одевать тоже нечем. На трудодни денег не дают. От продажи молока деньги идут на налоги и покупаем муку, чтобы пропитаться. Остальные двое детей, одному 9 лет, второму — 14, вынуждены бросить школу (один ходит в 3 класс, второй — в 5-й), потому что нет питания, нет одежды и обуви.

Очень плохи у нас дела в колхозе. Прошлый год в нашем колхозе погибло скота более тысячи голов. В день погибало по 13 голов. Травы прошлый год осталось тьма, а скот подох. Нынче опять скот гибнет. Пять голов телят уже погибло. Непонятно, что это за порядок. К ответственности никого прошлый год не привлекли, так же и нынче.

Председатель колхоза Василков получает 1200 рублей и только пьянствует. Прошлый год, когда скот начал мереть, он приехал в нашу деревню и приказал выгнать скот (зимой) на неубранный в поле овес. Скот выгнали, а на другой день почти весь табун погиб. Чтобы скрыть свое преступление, часть оставшихся в живых коров и доколотых отвезли в г. Свердловск и продали мясом, а на эти деньги председатель велел столько же голов купить каких угодно, лишь бы голова была. Это было сделано. Скот был куплен худой и тоже начал весь гибнуть. Вместе со скотом, увезенным в Свердловск, председатель Василков отправил свою худую корову, а себе взял хорошую телку.

Как же быть, товарищ Сталин? Круглый год работать и не заработать хлеба!

Я на днях вышла из терпения и пошла купить хлеба печеного в магазине, но никак продавец мне не продает, говорит, что только учителям. И вот берет меня горе: вырабатываем хлеб и сидим без хлеба. Для детей хлеба нет. Питаемся картошкой. О мясе и разговора нет. Мы его никогда не видим.

Не сможете ли, товарищ Сталин, послать верного человека проверить эти факты и наказать виновников. Во всей области, сказывают, погибло скота за прошлую зиму очень много, поэтому областные работники, наверно, тоже не очень берутся за это дело. Сами знают, что это их ответственность. Говорят, что есть в газете, будто секретаря обкома партии избрали в ЦК, а ведь в области, которой он руководит, погибло 270 тысяч голов скота за одну зиму. Зачем же такого безобразника избрали в ЦК?

Я неграмотная и может где неправильно спрашиваю. Муж у меня погиб на фронте в 1941 году и погиб сын.

К сему Жиделева Ольга Павловна.

Деревня Труженик Любимовского сельсовета Уксянского района Курганской области, колхоз им. Хрущева.

РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 901. Л. 52-53. Копия. Машинописный текст.

Кстати, коллеги, как правильно подсчитать разрыв между богатыми и бедными колхозниками в 1952 году? Если на Украине колхозники каждый год по автомобилю покупают, а под Рязанью отрабатывают колхозную барщину бесплатно и ещё оброк государству платят — это что на что надо разделить?