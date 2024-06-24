США пошлют к берегам Вьетнама атомные авианосцы, чтобы напомнить о многолетней дружбе с этой страной

Глава Пентагона генерал Ллойд Остин распорядился отправить к берегам Вьетнама 4 и 11 авианосные эскадрильи Военно-морского флота США, несущие в том числе ядерное оружие.

Цель акции – напоминание о многолетней дружбе Соединённых Штатов с вьетнамским народом и правительством.

По инициативе американских дипломатов в Хошимине (бывший Сайгон) пройдёт фестиваль вьетнамско-американской дружбы с выставкой, посвящённой истории военно-технического сотрудничества между двумя странами. Генерал Остин также напомнил о значительном вкладе Вьетнама в американскую культуру: именем этой страны был назван синдром, неоднократно становившийся частью сюжета фильмов о ветеранах армии США.

– Мы будем дружить с Вьетнамом, хочет он того или нет, – сказал генерал. – Мы имеем самое прямое отношение к главной военной победе вьетнамского народа в прошлом веке, и при желании можем повторить это в веке нынешнем. В Сайгоне нас всегда встречали тепло, и нет причин, почему это должно измениться. Мы призываем вьетнамские власти не присоединяться к оси «топинамбурного пакта» Москва-Пекин-Пхеньян, а сосредоточиться на укреплении многолетнего добрососедства и дружбы с нами.

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