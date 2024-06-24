 

VOGUE назвал продукты, которые способны продлить молодость

24.06.2024, 7:50, Разное
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Ресвератрол — уникальное вещество, способное продлить молодость и защитить организм от рака. Лабораторные исследования подтвердили его важную роль в регулировании обменных процессов в печени, а при высоких концентрациях — способность снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

Это вещество также известно своими антивозрастными свойствами: оно способствует синтезу коллагена, укрепляя кожу, снижает окислительный стресс, а также продлевает жизнь клеток кожи. Ресвератрол содержится в таких продуктах, как тёмный шоколад, какао, орехи (арахис, фисташки) и ягоды (черника, малина, виноград). Регулярное употребление этих продуктов способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Для достижения максимального эффекта иногда требуется прием добавок.

Помимо ресвератрола, существуют и другие полезные вещества для поддержания общего здоровья. Например, омега-3 жирные кислоты способствуют здоровью сердца, улучшают уровень холестерина, снижают воспаление и поддерживают когнитивные функции. Они содержатся в рыбьем жире, льняном семени и чиа.

Куркумин обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, защищая клетки от повреждений.

Коэнзим Q10 улучшает энергетический обмен в клетках, поддерживает их функцию и восстановление, а также поддерживает сердечно-сосудистую систему.

Полифенолы, содержащиеся в чае, оливковом масле и ягодах, также обладают антиоксидантным действием, защищая клетки от окислительного стресса и воспаления.

Витамин D важен для здоровья костей и укрепления иммунной системы.


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