 

Мнение «аналитика»: О предстоящих тяжёлых решениях… Крым — всё?

24.06.2024, 4:05, Разное
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Этот ужасный, длинный, тяжёлый и скорбный Троицын день в России подходит к концу. Начавшись с украинских обстрелов ряда русских регионов Европейской части страны, он заканчивается трауром по убитым на севастопольском пляже и разборками в связи с террористической вылазкой в Дагестане, где тоже погибли люди. Но и ночь не принесёт облегчения ни кремлёвским чиновникам, ни арбатским военным, ни даже Первому лицу: едва ли не впервые за всё время своего долгого правления он столкнулся с такой многоплановой, системной и комплексной атакой по всем уязвимым местам.

Пересечены все «красные линии». Обозначены все экзистенциальные угрозы. Надо уже что-то решать — и предстоящие решения ввиду самой логики событий не могут не быть «трудными»…

Особенно в части Крыма.

Вариантов не так уж и много. В силу высокой уязвимости своего экономического положения из-за «оздоровляющих» санкций Запада, #Россия вынуждена действовать осторожно, с оглядкой на мнение главного спонсора стратегических партнёров и Глобального Юга в целом. Последний хоть и рассматривает «украинский #кризис» как в целом справедливую борьбу русских против неоколониального гнёта Коллективного Запада — это не просто фигура речи: многие индийские и латиноамериканские #СМИ, не говоря уже об африканских, именно в таких «понятиях» и описывают нынешние события, — но не готов терять ништяки от бывших «угнетателей». А значит, против излишне кровавых картинок.

Поэтому ни ковровые бомбардировки крупных украинских городов, ни удар ТЯО, как предлагают некоторые горячие головы, не годится. А сбивать американские «Рапторы», наводящие американские ATACMS’ы на законные военные цели — детей на севастопольских пляжах — не позволяет #риск получить настоящую ответку от Вашингтона. И что остаётся?

Сразу несколько ТГ-каналов, от чисто военкоровских до вполне околовластных, предложили «нестандартный» ход. Просто сдать #Крым закрыть Крымский полуостров для туристов нафиг. А местных — эвакуировать в Сочи. И плевать на провал турсезона.

То есть, вот так, добровольно, признать, что как источник туристических доходов — кстати, правительство тут на днях одобрило турсбор с 2025 года, — Крымская жемчужина всё? Накрылась медным тазом?

А что ещё тогда признавать придётся?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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