Мнение «аналитика»: О последнем предупреждении Путина… Начинает действовать?

Российский президент Владимир #Путин в этот раз был предельно конкретен. И сказал то, о чём боялись даже подумать крутые западные политики. Начинает сбываться их самый худший кошмар. Ящик Пандоры открыт. И произошло это благодаря последовательному игнору российских «красных линий».

А зря к ним отнеслись так несерьёзно.

«Мы думаем на тему о том, что, если кто-то считает возможным поставлять… [дальнобойное] оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России? То есть ответ может быть асимметричным. Мы над этим подумаем», — заявил Владимир Путин на встрече с иностранными журналистами недавно.

Думы оказались недолгими.

Пишут, что йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли ракетный удар по авианосцу ВМС США Dwight Eisenhower в Красном море. Об этом в эфире телеканала Al Masirah заявил представитель организации Яхья Сариа. По его словам, при нанесении удара применялись баллистические и крылатые ракеты.

Ранее сообщалось, что корабль получил приказ покинуть Красное море и перебазироваться в Средиземное. Авианосец находился вблизи Йемена более восьми месяцев, и глава Пентагона Ллойд Остин решил «не продлевать» срок его миссии. На смену ему якобы придёт другой атомный авианосец Theodore Roosevelt. Корабль уже отправился из Сан-Диего к месту несения службы. Но дойдёт ли?

Может, это есть «полумягкая» сила в действии?

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