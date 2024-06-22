Самый модный и удобный микс лета: как стильно сочетать конверсы с платьем

Современная мода предлагает нам много интересных комбинаций одежды с обувью. Одним из самых модных миксов лета станет сочетание конверсов с легкими платьями. Спортивная обувь подчеркнет женственность вашего наряда и придаст ему более современный вид. Мы расскажем, как стильно сочетать конверсы с платьем.

С длиной макси

Скомбинируйте черно-белые конверсы с элегантным платьем-трубой длины макси. Выбирайте вещь нейтральных светлых оттенков. Такой наряд идеально подойдет как для прогулок, так и для более официальных ситуаций.

Если вы хотите использовать это сочетание для создания официального стиля, то дополните платье светлым блейзером.

Модный наряд для неформальных случаев

Если вы ищете наряд для неформальной вечеринки с друзьями, то для лета идеально подойдет платье с яркими узорами абстрактной или неправильной формы. Сочетайте его с цветными конверсами. Вы можете выбрать обувь в тон наряда или контрастирующую с ним.

Дополните ансамбль яркими украшениями и эффектной повязкой на голову. У вас получится оригинальный и запоминающийся образ.

Для офиса

Чтобы создать идеальный офисный наряд для лета, сочетайте просторное макси-платье темного цвета со светлыми конверсами. Спортивная обувь оживит ваш образ. Крупная эффектная сумка тоже привнесет больше разнообразия в строгий деловой стиль.

В прохладную летнюю погоду вы можете дополнить этот наряд легкой курткой светлого цвета.

В стиле бохо

Летом стали очень популярны платья в стиле бохо. Они идеально подходят для жаркой погоды. Попробуйте сочетать их с удобными конверсами светлого цвета. Они смягчат “богемную” атмосферу платья.

С платьем с запахом

Платье с запахом включает в себя несколько слоев ткани, обернутых вокруг талии. Этот фасон стал одним из трендов лета 2024. Он выглядит непринужденно и стильно.

Платья с запахом гармонично сочетаются с легкими конверсами. Такая комбинация привлекает внимание и излучает изящество. Дополните свой наряд небольшой элегантной сумочкой в классическом стиле.

Для женщин 50+

Комбинация конверсов с летними платьями подходит для любого возраста. Женщинам за 50 она помогает создать моложавый и современный образ.

На фото выше вы видите пример такого омолаживающего сочетания. Платье с цветочными мотивами удачно скомбинировано с красными конверсами и сумкой необычной формы в тон обуви. В прохладную погоду этот наряд можно дополнить небольшой черной курткой из легкой кожи.

С платьем длины миди

Платья длины миди представляют собой “золотую середину” между мини и макси. Они универсальны и уместны в любой ситуации.

Дополните платье-миди парой конверсов пастельных оттенков. Нежные тона обуви смягчают облик и хорошо сочетаются с летней цветовой гаммой.

Для повседневного образа

Для повседневного стиля выбирайте невысокие модели конверсов. Они практичны и отлично сочетаются с летящими летними платьями.

Эта удобная обувь подойдет как для прогулки по парку, так и для похода в магазин. Если вы хотите получить более нарядный образ, то дополните свой ансамбль шляпой и украшениями.

С коротким платьем

Конверсы идеально сочетаются с короткими летними платьями любого фасона. Отдавайте предпочтение светлой обуви. Она универсальна и подходит к ярким летним платьям.

Вы можете дополнить свой образ оригинальной сумочкой, а прохладным вечером надеть поверх наряда кожаную куртку.

С женственным платьем с оборками

Дополните свое летнее платье с воланами и оборками парой коротких конверсов белого цвета. Они сделают ваш образ более лаконичным и подчеркнут воздушность наряда.