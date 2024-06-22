Роберт Хабек предупреждает Китай об экономических последствиях поддержки России

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек, занимающий также пост министра по делам экономики и защиты климата, заявил, что поддержка Россией Китаем грозит КНР экономическими последствиями. По мнению Хабека, действия РФ в Украине представляют прямую угрозу для безопасности Германии и всей Европы.

«Если бы не поддержка РФ Китаем в этом конфликте, наши действия были бы другими и менее жесткими», — заявил он во время визита в Пекин.

Хабек подчеркнул, что отношения между Германией и Китаем в настоящее время находятся под негативным влиянием. Ранее стало известно, что запланированная встреча Хабека с премьер-министром Китая Ли Цян не состоится. Причины отмены встречи не уточняются.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее также призывал Китай «заплатить» за поддержку России, поскольку она дестабилизирует ситуацию в мире.