Китай в апреле и мае импортировал из России крупную партию свинины на сумму около 1,5 миллиона долларов

“Россельхознадзор зафиксировал первую партию российской свинины, прибывшую в Китай. Жалоб и проблем в ведомство не поступало”, – заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам Данкверта, на данный момент российские предприятия поставили в Китай более 4,2 тысяч тонн свинины. Ожидается, что к концу года этот показатель вырастет до 15 тысяч тонн.

По данным китайской службы статистики, в апреле Пекин закупил у Москвы свинины на 953 тысячи долларов, а в мае поставки мяса превысили 676 тысяч долларов. Таким образом, за два месяца общий объем импорта составил около 1,5 миллиона долларов. Ранее Россельхознадзор сообщал о 143 партиях импортированной из РФ свиноводческой продукции общим объемом 3,49 тысяч тонн.