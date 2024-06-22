 

Мнение: Почему строительство жилья не должно прекращаться

22.06.2024, 19:55, Разное
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(ответ на вопрос читателя)

…это давний тренд в автократиях, которым не удается развивать внутреннее производство. Поэтому вместо развития производства автократы принимают решение усиленно строить жилье. И строят как подорванные. По этому пути пошли РФ, Турция, Китай. Строительство хорошо тем, что оно, как и автостроение, обладает мультиплицирующим эффектом, то есть “поднимает” еще и массу смежных отраслей, то же производство стройматериалов. И дома строишь, и куча народа при деле.

А льготную ипотеку (и вообще ипотеку) приходится давать, поскольку жители в автократиях бедные, и денег у них нет. Сначала, чтобы люди в принципе покупали, не имея возможности заплатить за квартиру, придумали ипотеку.

Потом, когда оказывается, что даже и ипотеку нищим платить тоже не по силам – придумали “льготную ипотеку”, в которой часть платежа по сути платит бюджет.

Когда оказалось, что на “льготную” придется скоро пустить половину госбюджета, льготную ипотеку отменяют. Но если в итоге из-за рухнувшего спроса рухнет вся стройиндустрия – в стране закончится и “живая” экономика, поскольку стройка и была локомотивом всей экономики страны.

Источник: Размышления вольного социолога


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