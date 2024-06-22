«Краткость – сестра таланта»: Медведев призвал сократить ядерную доктрину России до четырёх слов

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале представил проект новой ядерной доктрины России.

По замыслу политика, в неспокойной геополитической обстановке концепция применения ядерного оружия должна быть максимальной короткой.

«Нужно сформулировать твёрдо и чётко, чтобы даже маразматик Байден или иуда-Макрон сразу всё поняли. Напишем просто «Весь мир в труху» и вопросов больше никаких не будет. Краткость – сестра таланта, так говорил великий русский писатель Антон Чехов», – написал экс-президент России.

Медведев пообещал вынести вопрос о принятии новой ядерной доктрины на ближайшем заседании Совета безопасности России, которое должно состояться через «пару недель». В случае, если его инициатива будет поддержана, то уже осенью Москва будет официально руководствоваться обновлённой концепцией применения ядерного оружия.

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