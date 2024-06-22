 

«Краткость – сестра таланта»: Медведев призвал сократить ядерную доктрину России до четырёх слов

22.06.2024, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале представил проект новой ядерной доктрины России.

По замыслу политика, в неспокойной геополитической обстановке концепция применения ядерного оружия должна быть максимальной короткой.

«Нужно сформулировать твёрдо и чётко, чтобы даже маразматик Байден или иуда-Макрон сразу всё поняли. Напишем просто «Весь мир в труху» и вопросов больше никаких не будет. Краткость – сестра таланта, так говорил великий русский писатель Антон Чехов», – написал экс-президент России. 

Медведев пообещал вынести вопрос о принятии новой ядерной доктрины на ближайшем заседании Совета безопасности России, которое должно состояться через «пару недель». В случае, если его инициатива будет поддержана, то уже осенью Москва будет официально руководствоваться обновлённой концепцией применения ядерного оружия.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.06 / Мнение: Возможно, человечеству придётся покинуть Землю

22.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Мы спровоцировали эту войну

22.06 / Роберт Хабек предупреждает Китай об экономических последствиях поддержки России

22.06 / Китай в апреле и мае импортировал из России крупную партию свинины на сумму около 1,5 миллиона долларов

22.06 / Праздник Кети Топурии обернулся скандалом из-за жестокого обращения с животными

22.06 / Мнение: Почему строительство жилья не должно прекращаться

22.06 / Короткие ногти на лето 2024: модные тенденции и свежие тренды

22.06 / Мнение: Евроинтеграция через АБВГД, кого считать мужчиной в Британии и навязывание транспондеризации в США

22.06 / Мнение: Достижения российской промышленности за 25 лет, удвоение автопрома и импортозамещение подшипников

22.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Мы не возьмем на работу белого мужчину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика