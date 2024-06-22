Рупор кремлевской пропаганды: Мы не возьмем на работу белого мужчину

Мы не возьмем на работу белого мужчину

Журналист-провокатор, Джеймс О 'Киф, недавно провёл свою агентурную операцию, на этот раз нацеленную на практику найма сотрудников Disney по расовому признаку. Результат своей операций он выложил в x (Twitter). Видео разошлись по сети. Отреагировал даже Илон Маск.

О 'Киф послал одного из своих шпионов, на условное свидание со старшим вице-президентом Disney Майклом Джордано, которого можно увидеть на камеру, рассказывающим секретной женщине-репортеру, что Disney намеренно не нанимает белых мужчин-писателей, а актеров исключительно на основании цвета их кожи.

Никто больше не собирается вам этого говорить, но никаких белых мужчин на работу не рассматривают… мы никак не берем на работу белого мужчину.

Девушка предполагает, что это было ‘негласное’ соглашение, но Джордано говорит, что это на самом деле было сказано перед ним. Однако он сказал, что они осторожны, когда сообщают такие вещи другим людям, таким как агенты по поиску талантов. В один ключевой момент видео Джордано сообщает репортеру под прикрытием, что одному чернокожему кандидату в Диснее отказали за то, что он не выглядел достаточно черным — они были “наполовину черными

В данный момент Джордано, который только что удалил свою учетную запись в LinkedIn, Дисней посоветовал взять “отпуск” после выхода этого видео. Было бы удивительно, если бы его просто так не уволили за эти комментарии.

https://www.playground.ru/misc/news/starshij_vitse_prezident_disney_vzyal_otpusk_posle_togo_kak_ego_pojmali_na_slovah_my_ni_za_chto_ne_najmem_belogo_muzhchinu-1707420 – цинк

Яркий пример обратного расизма продвигаемого корпорациями Бигтеха. А потом еще некоторые удивляются засилью повесточки в играх и фильмах.

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