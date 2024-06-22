К музыкантам без профильного образования приставят кураторов из Минкульта

Минкульт составил списки музыкальных исполнителей, не имеющих подтверждённого профильного образования, и теперь намерен упорядочить их деятельность – к каждому из них приставят министерского куратора, который изучит репертуар подопечного и даст обязательные к выполнению рекомендации.

– Модель наставничества мы давно прорабатывали с двумя целями. Во-первых, давно пора начать нормальное регулирование музыкальной сцены, а не как сейчас – что хочу, то и пою. Это не дело. Во-вторых, необходимо гарантировать потребителю, то есть слушателю, достойное качество услуг, что могут делать только профессионалы с дипломами установленного образца, – пояснила замминистра Наталья Буринова, курирующая проект.

Чиновница добавила, что это нововведение будет чрезвычайно полезным и для самих музыкантов – они быстро заметят повысившуюся лояльность публики. Слушатель не любит исполнителей-самоучек, не имеющих профильного образования, пояснила она.

– Иначе будет как с Высоцким, которого у нас народ всегда недолюбливал за вот эту кустарщину, за похабщину в песнях, за дрянные стишки. Я сама выросла, можно сказать, в семье музыкальных критиков – дедушка с бабушкой работали в Главлите. Поэтому погружена в тему несколько больше, чем обыватели, – сказала замминистра.

Чтобы компенсировать затраты, кураторство сделают платным для самих исполнителей, но только со следующего, 2025-го года. Музыкант должен будет выплачивать своему наставнику за его услуги 180 тысяч рублей или 30% от своих сценических доходов – в зависимости от того, какая сумма больше.

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