 

США приостановили сделку по СПГ с Украиной

22.06.2024, 9:50, Разное
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По сообщениям источников в газете The Wall Street Journal, Украина заключила крупные контракты на поставку сжиженного природного газа (СПГ) от американского поставщика. Однако Белый дом во главе с президентом Джо Байденом наложил запрет на выдачу разрешений на экспорт СПГ из США, ссылаясь на необходимость “зеленого перехода”.

Стоит отметить, что диверсификация энергоносителей в Европе после 24 февраля 2022 года привела к зависимости многих стран от поставок российского газа через территорию Украины. Недавно США авторизовали применение украинской армией американского оружия против российских войск в пределах границ, а не только в районе Харькова. Однако анонимные чиновники подчеркивают, что это не означает изменения принципов использования американского оружия против России.

Отметим, что на фоне растущего недовольства политикой президента Байдена, крупные американские бизнесмены выразили свою поддержку бывшему лидеру Дональду Трампу.


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