 

Украинские военкомы выписали тысячи повесток о мобилизации посетителям матчей Евро-2024

22.06.2024, 9:33, Разное
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Проживающие в ЕС украинские футбольные фанаты начали массово публиковать в социальных сетях повестки, которые они получили после посещения матчей Евро-2024.

Война в УкраинеОказалось, что из Украины на футбольное первенство прибыли не только спортсмены и болельщики, но и десятки военкомов.

– Меня остановили после матча и вручили повестку, теперь я обязан в течение двух недель явиться в военкомат. В противном случае обещают аннулировать мой украинский паспорт, – написал в социальной сети X (бывший Twitter) 45-летний житель Дюссельдорфа, последние 5 лет проживающий в ФРГ.

Официальных комментариев не последовало, однако один из военкомов, подполковник Валерий Алексеевич Семенюк на условиях анонимности рассказал газете Bild о планах вручить до 10 тысяч повесток гражданам Украины, находящимся в ЕС.

– Если есть возможность ходить на футбол, значит, и к службе тоже годен. Пока мы вылавливаем будущих солдат после матчей, но уже тестируем систему распознавания лиц по камерам. Если всё получится, то сможем сформировать несколько бригад. Анонимно, пожалуйста, – сказал он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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