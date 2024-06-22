 

Рупор кремлевской пропаганды: Прагматизм, а не догматизм

22.06.2024, 9:10, Разное
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Ключевой слайд лекции профессора Чжан Вэйвэя:

"Особенности китайской модели:

— Интересы народа превыше всего,
— Интересы правящей группы нацелены на общее благо, а не на благо группы,
— "Выборы сверху + выборы снизу", а не просто "выборы снизу"
— Прагматизм, а не догматизм,
— Консультативная демократия (политика наверху и внизу),
— Постоянное экспериментирование (СЭЗ и т.д.)
— Смешанная экономика (общественная/частная, интернет-экономика)
— Баланс между тремя силами (власть, общество и капитал)

* На свитке рядом: 上善若水 "Высшая добродетель подобна воде" (вода оказывает пользу всем вещам, но не соперничает ни с одной, то есть высшая добродетель — это скромность и несоперничество). Утверждение из восьмой главы "Канона Пути и его Благой Силы". Не уверен, что этот свиток был согласован с Чжан Вэйвэем, но получилось примечательно.

https://t.me/china80s/3585 – цинк

Источник: Colonel Cassad


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