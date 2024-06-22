Рупор кремлевской пропаганды: 80 лет операции “Багратион”

Статья военного история Алексея Исаева к 80-й годовщине операции "Багратион"

80 лет назад, 23 июня 1944 года, началась операция "Багратион". К ней применимо немало эпитетов в превосходной степени: крупнейшее поражение германской армии за всю ее историю, одна из самых больших ошибок разведки за всю историю войн, наиболее успешные действия советских ВВС по противнику за всю войну.

Однако есть еще две вещи, которые делают операцию "Багратион" уникальной в своем роде. Во-первых, это переход от череды неудач к блистательному успеху на одном и том же стратегическом направлении. В течение всей зимы 1943–1944 годов фронт в Белоруссии практически не двигался. Гремела череда позиционных сражений, не приносивших успеха. Ставка Верховного главнокомандования требовала выйти к Минску, но не получалось придвинуться даже к Орше и Бобруйску. Во-вторых, "Багратион" оказал огромное влияние на движение всего фронта от Финского залива и до Черного моря. Вытягивание резервов из других групп армий, обход мощных оборонительных рубежей — все это предопределило всю летне-осеннюю кампанию 1944 года и движение всего фронта. Немецкая оборона рассыпалась от Прибалтики до Румынии.

Готовность немцев и планы СССР

К лету 1944 года группа армий "Центр" насчитывала около 861 тыс. человек и занимала фронт 970 км (34% всей протяженности советско-германского фронта). При этом, во-первых, в составе ГА "Центр" была всего одна танковая дивизия и не было ни одного нового танка "Пантера". Во-вторых, в 6-м воздушном флоте в Белоруссии находилось всего 66 одномоторных истребителей (или 6% от 1 051 боеготовой машины этого типа, которые были в люфтваффе). Всего же в составе 6-го воздушного флота на этот момент было около 700 боеготовых самолетов, в том числе 300 бомбардировщиков.

Куда более сильной была соседняя группа армий "Северная Украина". Здесь были и танковые дивизии, и "Тигры", и "Пантеры", и более полная авиационная группировка. Причина такого дисбаланса заключалась в неверной оценке советских планов на лето 1944 года. Не только лично Адольф Гитлер, но и многие его генералы считали, что главный удар Красной армии последует на Западной Украине и в Молдавии.

Зимой успеха советские войска добивались в южном секторе советско-германского фронта, логично было предположить, что этот успех будут развивать дальше.

Как ни парадоксально это прозвучит, но первоначальный план советского наступления предполагал именно такой ход: удар на Западной Украине. Это решение было предложено Иосифом Сталиным с отсылкой к зимним успехам. Алексею Антонову (тогда начальнику Оперативного управления Генштаба КА) и Георгию Жукову (представителю Ставки ВГК) стоило немалых усилий убедить Верховного главнокомандующего, что летние операции 1944 года надо начинать на "белорусском балконе".

Для проведения операции были собраны войска четырех фронтов: 1-й Прибалтийский фронт, 2-й и 3-й Белорусские фронты и правое крыло 1-го Белорусского фронта. Всего к наступлению привлекалось 1 млн 211 тыс. человек, 24 тыс. орудий калибром 76 мм и выше, 4 070 танков и САУ. Наиболее мощные ударные группировки были собраны в 3-м Белорусском фронте (372 тыс. человек, 7 тыс. орудий и 1 810 танков и САУ) и на правом фланге 1-го Белорусского фронта (419 тыс. человек, 8,3 тыс. орудий и 1 297 танков и САУ).

Фронты, противостоящие группе армий "Центр", с одной стороны, были усилены — в Белоруссию были переброшены армии и танковые корпуса с иных направлений. С другой стороны, германское командование, изымая полки и дивизии из ГА "Центр" для латания обороны на других участках, перешло грань разумного и количество перешло в качество. Последнее выражалось, например, в назначениях командиров. Возглавлял ГА "Центр" фельдмаршал Эрнст Буш, имевший опыт преимущественно позиционных боев, так называемый пехотный военачальник.

Численное превосходство советских войск имело место, но оно не было столь значительным. Секретом успеха стала скрупулезная подготовка, а важнейшим компонентом успеха — авиация дальнего действия. Советские тяжелые бомбардировщики получили задачу ударить по нетипичной для них цели — позициям артиллерии врага. Артиллерия была опорой обороны ГА "Центр" в зимних боях, и именно она не позволяла добиться успеха на протяжении первых месяцев 1944 года.

Идею такого массированного использования ВВС предложил Жуков, направленный в качестве представителя Ставки ВГК координировать действия 1-го и 2-го Белорусских фронтов (ранее именно он был творцом успехов на Правобережной Украине). План был поддержан Александром Василевским, отвечавшим за наступление 3-го Белорусского и 1-го Прибалтийского фронтов.

Вторым фактором успеха сил СССР стала подготовка солдат и младших командиров соединений Красной армии, их натаскивание на точных копиях немецких оборонительных линий, построенных в тылу. Это позволяло отточить атаку вражеской обороны до мелочей. Также тщательно велась разведка, в том числе артиллерийских позиций врага.

Тем не менее в последний момент, казалось, все может сорваться. Плохая погода не благоприятствовала действиям авиации. Однако хорошо подготовленные пилоты справились и в ночь перед началом операции нанесли точные удары по позициям артиллерии врага.

Особенно примечательным было использование превосходящих сил авиации, которая действовала с неизвестным ранее размахом и часами подавляла нашу артиллерию, которая была практически беззащитной против безостановочных бомбежек и штурмовых атак. Тем самым главное оружие обороны в решающий момент оказалось выведено из строя

Из отчета о действиях немецкой 9-й армии

Вермахт уже не оправился

Выбив из рук врага его главный аргумент, советские войска успешно взломали оборону, державшуюся много месяцев. В пробитые бреши ринулись танковые корпуса (их было больше, чем у немцев). Единственная немецкая 20-я танковая дивизия металась тогда под Бобруйском между двумя ударными группировками и ожидаемо потерпела поражение. В итоге в окружении оказались города Витебск и Бобруйск, а в построении вермахта в Белоруссии зияли две бреши.

Главные силы ГА "Центр" вынужденно откатились к Минску. Отходящие колонны подверглись разгрому с воздуха в узких местах, на переправах. В условиях лета и хорошей погоды налеты авиации стали наиболее действенными. Довершил дело прорыв к Минску двух советских танковых корпусов. 3 июля 1944 года Минск был освобожден, а к востоку от столицы Белоруссии сформировалось кольцо окружения. "Котлы" схлопываются быстро.

Германское командование было вынуждено снимать резервы с других направлений. Новый командующий группой армий "Центр" Вальтер Модель попытался выстроить новый фронт за счет блокирования своего рода "коридоров" в белорусских лесах, Налибокской пуще и Припятской области. Однако его план потерпел крах. В середине июля в наступление перешли армии левого крыла 1-го Белорусского фронта под Ковелем. Итогом стал прорыв к Варшаве и еще один "котел", окружение немецких войск, под Брестом.

Ценой колоссальных усилий и потерь вермахту удалось сдержать советские наступления у границ Восточной Пруссии, на Нареве и Висле. Но на Висле уже были захвачены плацдармы, которые зимой 1944–1945 годов стали трамплином для наступления на Берлин.

В ходе операции "Багратион" 17 немецких дивизий были полностью уничтожены, 50 потеряли более половины своего состава. Людские потери немецкой армии в Белоруссии оцениваются в 350 тыс. человек, из которых около 150 тыс. попали в плен. Восстановление фронта после катастрофы в Белоруссии потребовало от немецкого командования переброски 46 дивизий с других направлений с их ослаблением. Это привело к тому, что вскоре вся немецкая группировка от Нарвы до Кишинева обвалилась под ударами других фронтов.

От сокрушительного удара "Багратиона" вермахт уже не оправился. До завершения войны оставалось меньше года

(с) Алексей Исаев

https://tass.ru/opinions/21153101 – цинк

—