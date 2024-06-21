 

Цены на iPhone 15 Plus в России упали на 50 тыс. рублей за год

21.06.2024, 22:25, Разное
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Цена на iPhone 15 Plus, один из последних смартфонов Apple, значительно снизилась на российских онлайн-магазинах с момента его выпуска осенью прошлого года. Изначально стоимость устройства составляла 140 тыс. рублей, но сейчас её можно найти за 85 тыс. рублей. Об этом пишет издание Hi-Tech Mail.ru.

Анализ изменения цен показал, что за последние девять месяцев смартфон подешевел на почти 40%.

iPhone 15 Plus входит в линейку iPhone 15, представленную Apple в сентябре 2023 года. Этот смартфон отличается от обычного iPhone 15 большим экраном диагональю 6,7 дюйма и другими улучшенными характеристиками, такими как высокая яркость экрана до 2000 нит и разъем USB-C. На задней панели устройства размещены две камеры: основная на 48 Мп и ультраширокоугольная на 12 Мп. Внутри iPhone 15 Plus установлен чип Apple A16 Bionic.

Ранее некоторые российские магазины временно прекратили продажу устройств Apple из-за нестабильности курса доллара к рублю.


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