Рупор кремлевской пропаганды: Атака беспилотников противника. 21.06.2024

Ночью была одна из наиболее крупных атак беспилотников противника.

В основном на Красноддарский край и Крым. Всего официально сбито 114 штук.

У нас в Крыму рядом с Монастырским шоссе падали, обошлось без жертв и разрушений, трава только горела, ночью можно было слышать работу ПВО.

В Краснодарском крае были прилеты по 2 НПЗ, автовокзалу в Краснодаре, есть 1 погибший гражданский и несколько раненых, а также различные повреждения автоомобилей и домов в частном секторе.

В Черном море силами ЧФ было потоплено 6 БЭКов пытавшихся пройти к побережью Крыма.

Кроме того, в районе Анапы из-за ошибки наше ПВО сбило свой вертолет РЭР Ка-29, погибли 4 члена экипажа. Мир праху.

Пожары к утру потушили, в том числе дотушили и горевшую 3 дня бочку с топливом в Азове. Только сегодня утром догорела.

—