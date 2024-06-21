 

Рупор кремлевской пропаганды: Атака беспилотников противника. 21.06.2024

21.06.2024, 21:45, Разное
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Ночью была одна из наиболее крупных атак беспилотников противника.
В основном на Красноддарский край и Крым. Всего официально сбито 114 штук.
У нас в Крыму рядом с Монастырским шоссе падали, обошлось без жертв и разрушений, трава только горела, ночью можно было слышать работу ПВО.
В Краснодарском крае были прилеты по 2 НПЗ, автовокзалу в Краснодаре, есть 1 погибший гражданский  и несколько раненых, а также различные повреждения автоомобилей и домов в частном секторе.
В Черном море силами ЧФ было потоплено 6 БЭКов пытавшихся пройти к побережью Крыма.
Кроме того, в районе Анапы из-за ошибки наше ПВО сбило свой вертолет РЭР Ка-29, погибли 4 члена экипажа. Мир праху.

Пожары к утру потушили, в том числе дотушили и горевшую 3 дня бочку с топливом в Азове. Только сегодня утром догорела.

Источник: Colonel Cassad


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