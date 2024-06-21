Инфекционист Елена Малинникова разъяснила, как определить ботулизм по специфическим симптомам

Инфекционист Елена Малинникова разъяснила, как определить ботулизм по специфическим симптомам, отличающим его от обычного пищевого отравления. Она отметила, что ботулизм сопровождается тяжелыми неврологическими проявлениями, такими как сильная утомляемость, головокружение, проблемы со зрением и ходьбой. Токсины ботулотоксина наносят ущерб нервной ткани, что приводит к неврологическим расстройствам.

Кроме того, у человека с ботулизмом часто наблюдается сухость во рту и трудности с глотанием слюны при высокой температуре. Эти признаки указывают на наличие ботулотоксина в организме.

Малинникова подчеркнула, что признаки ботулизма проявляются параллельно с общими признаками отравлений, такими как диарея, вздутие живота или рвота.

Это важно учитывать, так как, как отмечал иммунолог Николай Крючков, пищевое отравление токсикоинфекцией является более распространенным заболеванием, вызываемым токсинами в готовой еде.