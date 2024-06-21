 

Российский рынок реагирует на введённые США санкции

21.06.2024, 21:15, Разное
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Московская биржа, а также Национальный клиринговый центр были подвергнуты санкциям со стороны США. В связи с этим, им запрещено проводить любые сделки с американскими компаниями.

Мосбиржа 13 июня прекратила совершение сделок с американским долларом и евро. Кроме того, запрещены сделки с инструментами, привязанными к данным валютам.

Из-за частичной блокировки валютного обеспечения поступление долларов и евро участникам торгов ограничено. Национальный клиринговый центр решил предоставить участникам торгов возможность получить возврат долларов и евро, конвертировав их в рубли.

Конвертация будет проведена по курсу ЦБ РФ, установленному 13 июня на основании результатов торгов 11 июня. Исполнение обязательств и конвертация валюты будут завершены до 28 июня.

Гражданам РФ рекомендовано не спешить приобретать доллары в сложившейся ситуации.


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