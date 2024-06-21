Подросток упал со смотровой площадки в Крыму

В Крыму подросток пострадал, упав со смотровой площадки санатория. Инцидент произошел на южном берегу полуострова.

Семья из Москвы приехала на отдых в санаторий “Алуштинский”. Подросток поднялся на смотровую площадку, перебрался через лавочки и упал. Причины падения не уточняются. Пострадавшего доставили в больницу с переломами руки и пятки. Его состояние не раскрывается.