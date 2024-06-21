Четверо животных, которых должны были перевезти в Пхеньян, сбежали из московского зоопарка

Льву, жирафу, зебре и самке бегемота, которых ожидала ссылка в Пхеньянский зоопарк, удалось вскрыть вольеры и сбежать – об этом рассказал журналистам директор зоопарка.

Утром сторож обнаружил следы взлома на месте вольеров – четверых животных к тому времени уже давно не было на местах. Изучение записей камер показало, что они выбрались самостоятельно, воспользовавшись коррозией решёток и неустойчивостью кирпичной кладки в стене. Сами сотрудники зоопарка объяснили подобную реакцию стрессовым состоянием.

«Сложно сказать, насколько животные понимают, что им предстоит настолько далёкий переезд, – говорит кандидат биологических наук Татьяна Мадагарова. – Они проходили подготовку в центрах содержания и воспроизводства, российские зоологи в этом вопросе сотрудничают с коллегами из международных центров по акклиматизации и адаптации зверей. Однако уровень стресса у животного не обнуляется, несмотря на все усилия. Тем более, если ему сказали, что предстоит поездка именно в Северную Корею – был случай, когда в Китае слон, узнав об этом, растоптал конвоиров и сбежал в джунгли».

Пока сбежавшие животные не найдены, москвичам следует оставаться начеку – лев, жираф, зебра и бегемот могут быть напуганы, а вместе с тем крайне агрессивны и опасны.

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