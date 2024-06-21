 

Школьника, написавшего в сочинении на ЕГЭ о светском характере российского государства, приговорили к покаянию на Соловецких островах

21.06.2024, 13:33, Разное
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Пермский епархиальный суд приговорил 17-летнего выпускника средней школы Никиту Попова к 4 годам покаяния с отбытием наказания в Соловецком мужском монастыре из-за сочинения, которое он написал на ЕГЭ.

В тексте молодой человек назвал российское государство «светским», а церковь – «отделённой от государства».

От уголовного наказания за оскорбление чувств верующих Попова спасло только то, что на момент совершения преступления он был несовершеннолетним. Вместо этого епархиальный суд ограничился административной мерой и штрафом. За время пребывания на Соловках у Никиты Попова будет возможность осмыслить глубину своего грехопадения и покаяться, уверен епископ Пермский Владлен (Самгин). Юноше будет разрешено получить средне-специальное образование по специальности «дьяконское дело», а вот от планов поступления в МГУ на факультет квантовой физики ему придётся пока отказаться.

– Сей отрок не только написал хулу, но и упорствовал в ереси, повторив твои клеветнические высказывания во время досудебного разбирательства, – поясняет епископ. – Говорил, что мы должны какую-то Конституцию читать. Это пусть протестанты читают, а у нас в святом Евангелии ничего подобного нет.

У Никиты Попова есть время на обжалование приговора в Патриаршьем суде до Троицы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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