 

Роскачество призвало россиян не спешить при работе с QR-кодами ради киберзащиты

21.06.2024, 13:11, Разное
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Мошенники в РФ активно используют QR-коды для выманивания денег и личной информации у граждан. Они размещают поддельные коды на публичных местах, направляя пользователей на фишинговые сайты. Эксперты из Роскачества рекомендуют предпочитать динамические QR-коды, создаваемые специально для каждой транзакции, и тщательно проверять бумажные коды перед использованием.

Злоумышленники также используют чат-боты в популярных мессенджерах, представляясь официальными сервисами для выманивания личных данных и информации о банковских счетах. Эксперты советуют быть особенно бдительными и не передавать конфиденциальную информацию через QR-коды, даже если их предлагают использовать для социальных выплат или других льгот.

Недавно обнаружен новый вид мошенничества, связанный с арендой самокатов. Мошенники заменяют официальные QR-коды на свои, перенаправляя пользователей на мошеннические ресурсы, где они получают доступ к личным данным и платежным формам.

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества, Сергей Кузьменко, подчеркивает, что ключевая проблема заключается в спешке и невнимательности потребителей, которыми активно пользуются мошенники. Он призывает при взаимодействии с QR-кодами соблюдать правила цифровой безопасности и проявлять повышенную бдительность.

Роскачество также предупреждает о сайтах, где пользователи с высокой вероятностью могут столкнуться с мошенниками.


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