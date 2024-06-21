Обломоки НЛО или характер человека?

Учёные из Стэнфордского университета (США) провели исследование, в ходе которого выявили личностные черты, характерные для людей, которые чаще других видят неопознанные летающие объекты (НЛО).

В исследовании приняли участие более 1000 человек, которые сообщили о своих наблюдениях за НЛО. Учёные проанализировали данные об их характере и поведении и обнаружили, что люди с определёнными чертами личности чаще других становятся свидетелями НЛО.

Так, исследователи выяснили, что люди, склонные к мистицизму, паранойе и вере в сверхъестественное, чаще других видят НЛО. Также учёные отметили, что люди с высоким уровнем тревожности и склонностью к фантазированию также имеют повышенный риск стать свидетелями НЛО.

По мнению учёных, эти результаты могут быть объяснены тем, что люди с такими чертами характера склонны к повышенной внимательности и чувствительности к необычным явлениям, что может привести к восприятию НЛО как реальных объектов.

Однако учёные отмечают, что результаты исследования не доказывают существование НЛО или инопланетян, а лишь указывают на связь между характером человека и его вероятностью увидеть НЛО.

Тем временем, американский геолог Фрэнк Кимблер, страстно увлеченный уфологией, с 2010 года обыскивает с металлоискателем окрестности городка Розуэлл в штате Нью-Мексико, знаменитого тем, что в 1947 году там упал с неба странный объект.

Официально властями США было заявлено, что это был секретный военный метеозонд, который отслеживал испытания ядерного оружия.

Однако большинство уфологов и обычных людей верят, что там потерпел крушение инопланетный корабль с экипажем. Что обломки корабля были увезены военными и в дальнейшем тщательно изучались, а среди экипажа был один или двое выживших, которых после допрашивали и получили от них много ценной информации.

Эту теорию доказывают слова нескольких десятков людей, некоторые из которых, как они заверяют, были причастны к перевозке обломков, изучению тел погибшего экипажа, или даже беседовали с выжившим инопланетянином.

Но увы, слова это всего лишь слова, а физических доказательств реальности розуэлльского крушения НЛО до сих пор общественности не представлено. Однако, находка Фрэнка Кимблера, может быть, наконец сдвинет это дело с мертвой точки.

За 14 лет поисков, Фрэнк нашел тут более 20 необычных кусочков металла. Очень маленьких, по размеру не больше ногтя, однако химический анализ самого необычного из них показал, что это на 100 процентов чистый алюминий.

В природе такого чистого алюминия не существует и алюминий высокой чистоты используют в основном в космической отрасли, а с развитием компьютерных технологий применяют в жестких дисках.

Если бы в Розуэлле в самом деле разбился просто метеозонд, то есть воздушный шар с датчиками, откуда тогда взялся бы насколько чистый алюминий? Считается, что в зондах его обычно не используют, слишком дорого, даже в военных. Тем более в те далекие годы.

История Фрэнка Кимблера и его странной находки была недавно показана в документальном сериале “Встречи с инопланетянами: факт или вымысел”.” (Alien Encounters: Fact or Fiction) на канале Discovery.

Эксперты, изучавшие один из осколков, заявили, что он является “убедительным доказательством” того, что инопланетяне в самом деле потерпели крушение в этом районе десятилетия назад.

По словам ведущей сериала Крисси Ньютон, один бывший уфолог из Пентагона (его имя она не назвала) сказал ей, что подобные кусочки чистого алюминия обнаруживали и в других местах крушения НЛО.

Кимблер, который в перерывах между поисками осколков НЛО, работает преподавателем геологии в Военном институте Нью-Мексико, говорит, что конкретно этот обломок он просто вытащил из муравейника на поле возле Розуэлла.

Он рассказывает, что муравьи давно известны тем, что притаскивают в свой муравейник маленькие кусочки золота, меди, никеля, бронзы и других полезных ископаемых, и люди, кто искали эти залежи, часто ворошили муравейники, чтобы понять, есть ли в этих местах что-то ценное.

Кимблер также признает, что не все из найденных им непонятных обломков могут быть от НЛО. Вполне возможно, что часть их является просто мусором, оставленным туристами. Но кое-что может быть “очень интересным”.

Том Хоссейн, главный научный сотрудник лаборатории Cerium Labs, где проверялся образец, представленный Кимблером, заявил, что этот обломок не только необычный по своей чистоте кусок алюминия, но он также отличается от промышленного алюминия, который используют на различных производствах.

– Большая часть используемого алюминия это анодированный алюминий, – говорит Хоссейн. Анодирование – это электрохимический процесс, который превращает металлическую поверхность в декоративное, прочное и стойкое к коррозии покрытие, известное как анодный оксид. Это защищает металл под этой отделкой от коррозии в результате реакции с молекулами кислорода, присутствующими как в воздухе, так и в воде.

Также Хоссейн выявил, что обломок это не сплав, а реально чистый алюминий.

Согласно очевидцам событий в Розуэлле, на месте крушения они находили куски металла, который довольно хорошо мялся, но при этом возвращал назад свою прежнюю форму.

Также известны фото из Розуэлла, где военные осматривает нечто, похожее на куски фольги. Позже было заявлено, что это части метеозонда.

Но если найденный Кимблером кусочек алюминия является частью этой “фольги”, то этот зонд стоил бы целое состояние. Настолько чистый алюминий производить сложно и дорого. И какую цель играл чистый алюминий в зонде? Все это не имеет никакого смысла, если это был лишь метеозонд.