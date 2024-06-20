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Мошенники требуют оплатить штраф за списывание на экзамене

20.06.2024, 11:11, Новости
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Период сдачи выпускных экзаменов сопровождается сильным стрессом как для школьников, так и для родителей. И мошенники, конечно, не остаются в стороне.

Они находят контакты выпускников в украденных базах данных, а также в сообществах и телеграм-каналах, которые посвящены выпускным экзаменам или поступлению в вузы. И происходит следующее:

Злоумышленник пишет выпускнику в мессенджер или социальную сеть, представляясь наблюдателем экзаменационной комиссии. Потом он уверяет ученика, что камеры зафиксировали списывание во время тестирования — теперь нужно срочно оплатить штраф. Школьник получает ссылку для оплаты, но, конечно же, фишинговую. Если перейти по ссылке и ввести данные своей или родительской банковской карты, можно потерять все сбережения.

А нужно ли оплачивать штраф на самом деле? Комментирует эксперт по кибербезопасности ярославского отделения Банка России Андрей Коценко:

– Нарушение правил сдачи государственных экзаменов действительно грозит штрафом — от 3000 до 5000 рублей. Но если выпускника поймали на списывании, экзаменационная комиссия составляет протокол и передает дело в суд. Так что штраф может быть назначен только по решению суда. При этом школьников и их родителей никогда не просят в мессенджере оплатить штраф по ссылке.

Если с вами связались неизвестные по поводу якобы штрафа за списывание на экзамене, не вступайте с ними в переписку или разговор. Ни в коем случае не сообщайте незнакомцам персональные данные, не переходите по неизвестным ссылкам, не устанавливайте непроверенные приложения. Если вы все-таки сообщили персональные данные, рекомендуем заблокировать банковскую карту, а также сменить пароль в онлайн-кабинете и сообщить о случившемся в техподдержку банка.




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