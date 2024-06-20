 

В Петербурге возник дефицит эскортниц в преддверии фестиваля «Алые Паруса»

20.06.2024, 9:33, Разное
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В Санкт-Петербурге в преддверии традиционного ежегодного праздника выпускников петербургских школ «Алые паруса» вновь зафиксирован дефицит девушек, которые оказывают эскорт-услуги.

Специалисток пытаются привлечь из всех регионов России и ближнего зарубежья.

Московские и петербургские агентства, которые занимаются подбором спутниц для участников мероприятия, заявили о повторном небывалом спросе за этот месяц. Уже «арендованы» все имеющиеся эскортницы в Петербурге. При этом порядка 400 анкет забронировали всего за 6 дней, а цены за этот же период выросли на 200-300 процентов, и это ещё не предел.

– Выпускникам волноваться не стоит – предприняты необходимые меры и привлечены квалифицированные специалистки из соседних регионов. Но если не хочется ударить в грязь лицом перед одноклассниками, педагогами, родителями, предстоит серьёзно раскошелиться, – рассказал представитель этого рынка, пожелавший остаться анонимным.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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