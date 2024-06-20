 

Завтраки из манной каши являются угрозой для поджелудочной железы

20.06.2024, 8:35, Разное
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Медицинский специалист Ирина Никулина предупредила о потенциальных опасностях, связанных с частым употреблением манной каши на завтрак. Она подчеркнула, что такой рацион увеличивает нагрузку на поджелудочную железу, что может привести к её перенапряжению.

Манная каша, обладая высоким содержанием простых углеводов, вызывает резкий всплеск уровня сахара в крови при употреблении на голодный желудок. В ответ поджелудочная железа начинает интенсивно вырабатывать инсулин, что негативно сказывается на её состоянии.

Доктор Никулина также отметила, что помимо манной каши, вредны для поджелудочной железы другие продукты с высоким гликемическим индексом, такие как хлопья, выпечка и сладости.

Диетологи рекомендуют предпочитать на завтрак каши длительного приготовления, такие как овсяная или гречневая, которые менее нагружают поджелудочную железу.


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