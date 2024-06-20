 

Врач рассказал, что токсикоинфекцию из-за готовой еды встречается чаще

20.06.2024, 8:35, Разное
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Иммунолог Николай Крючков подчеркнул, что токсикоинфекция, вызванная некачественной готовой едой, гораздо чаще встречается, чем ботулизм. Это заболевание возникает при употреблении продуктов, содержащих эндотоксины микроорганизмов, таких как кишечная палочка, которые могут вызвать интоксикацию организма.

Крючков отметил, что токсикоинфекция обычно проходит менее тяжело, чем ботулизм, однако может вызвать серьезные последствия из-за отравления готовой едой. Он предупредил о возможности кишечных инфекций, таких как сальмонеллез, дизентерия и ротавирус, при недостаточной обработке продуктов.

Симптомы таких заболеваний, по словам эксперта, включают диарею, рвоту, слабость, повышенную температуру, спазмы и боли в области живота. Крючков также подчеркнул важность компенсации потери жидкости у пострадавших, особенно при кишечных инфекциях и ротавирусе, которые могут иметь серьезные последствия, включая летальные исходы.

Эксперт напомнил о том, что ботулизм представляет особую опасность своей способностью вызывать паралич дыхательных мышц, что делает его одним из наиболее тяжелых пищевых отравлений.


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