Мнение: Нищета порождает скотство

В последнее время всё думаю над вопросом, как же наша страна до докатилась до нынешней тотальной мерзости, ведь было же у людей какое-то самоуважение, великодушие… Почему как-то всё через подлость? Она ж не была до такой степени тотальной. Откуда коллективное оскотинение? И вот – неожиданно нахожу нечто очень похожее на ответ у одного из самых здоровых современных философов – Сергея Морозова. Да, тот самый “философ-грузчик”, кто меня читает регулярно, тот знает. Ответ у него простой на вид: скоты обнищали, вот и вся разгадка… Хотя, если точнее, ответ тоньше: были, в общем, неплохие люди, но обнищали и оскотинели.

Где нищета, там и рабство. Нищая страна – рабская страна (С.Морозов)

Демография и Достоевский

Бывает ложь, бывает наглая ложь, и бывает статистика.

Благодаря научно-техническому прогрессу благосостояние советских и прочих людей в значащих странах растет.

Население всех значащих стран вступило в стадию вымирания.

Тут что-то не так. Не сходится.

Забегая вперед: есть статистика и это статистика; растет не благосостояние, а цифра благосостояния. А основная масса людей нищает.

Чем выше уровень благосостояния, тем больше людей нуждаются в помощи. Если посмотреть по странам, то факт.

Для объяснения вымирания была придумана теория демографического перехода. Согласно ей, женщины не заводят достаточно детей, потому что получают образование. А образование получают, чтобы у них было больше средств. А зачем им нужно все больше средств, об этом теория умалчивает. На самом деле затем, что средств у них нет. А почему средств у них нет, если раньше были – это уже тайна за семью печатями.

Теория «демографического перехода» – это такая «вещь-в-себе», существует, но ничего не объясняет, пытается объяснить через себя же. И, ессно, не может сказать, что с этим переходом делать.

Жизнь как таковая имеет свойство расширяться до границ ареала и далее выходить за границы, что ведет к её вынужденному сокращению.

Сокращение после выхода за границы имеет вид колебаний численности в пропорции от базовой, и современное вымирание цивилизованного человека сильно эти колебания превосходит.

Если жизнь не расширяется, то ей не хватает или внутреннего ресурса (качества, здоровья), или внешнего (жизненного пространства, ресурсов).

Почему вымирание? Потому что люди нищие, а дети дорогие. Да, и здоровья тоже нет, но именно тоже.

*

Статистика подчиняется дискурсу. Дискурс задает рамки, выводя неугодные дискурсоводу (на Востоке) дискурсмонгеру (на Западе) решения за рамки сознания.

Путин сказал, что погибнуть на невойне со смыслом гораздо лучше, чем от водки. В общем да, факт. Но вопрос «не погибнуть» выносится за рамки дискурса и тем самым негласно – что важно – отрицается, поскольку «мы когда-нибудь из этого мира все уйдем. Это неизбежно». То есть тема дискурса задается таким образом, чтобы что-то скрыть от сознания.

Нищета – это и есть тема, скрытая из сознания. В СМИ это слово в общем запрещено. Бороться можно с бедностью. О том, что можно бороться с нищетой, не идет даже речи. Тема нищеты вынесена за рамки сознания рамками дискурса. Поэтому приходиться мутить разные «демографические переходы». На самом деле демографические переходы вызваны нищетой.

Бедность победили статистически, а нищету вынесли за рамки дискурса.

Технологии задания рамок дискурса позволяют максимально сократить обычную ложь при управлении.

*

Жила-была бедная семья. И муж был бедный, и жена была бедная, и дети были бедные, и горничная была бедная, и дворецкий был бедный, и повар был бедный, и шофер был бедный… (с)

Бедность – это когда всё есть. Но мало. Но достаточно. Для чего достаточно? Для быта обывателя. Обыватель должен работать, воспроизводиться, повышать благосостояние, развлекаться.

А дальше, вверх от бедности, начинается пространство свободы. Больше ресурсов – больше свободы. Больше свободы – больше личности. Разумеется, если личности изначально не было, получается больше пошлости.

Нищета – это нехватка ресурсов. Или средств, или жилья, или времени. Или потенциальная нехватка ресурсов: ребенок – путь в нищету.

Большинство россиян – именно нищие. Как и большинство в цивилизованных странах – в Европе, в Америке, в азиатских тиграх, в Китае.

А если даже не нищие – то в одном шаге от нищеты. Или болезнь в семье, или ребенок – и всё, нищета.

Большая часть всех воплей о величии происходит или от осознания нищеты, или от страха нищеты. Это компенсационное поведение.

Причина нищеты – это система распределения. Задается она государством, а государственная политика задается культурой сгнившей цивилизации. Нищета не есть цифра дохода, можно быть нищим на 100500 руб. На СВО дают 200000, но жизни на них не купишь. Нищета – это социальный статус, социальная роль.

При родоплеменном строе нищих нет. Вернуть некоторые элементы этого строя при наличии технических ресурсов развитой цивилизации можно технически легко. Если старый мир сгнил, логично начать думать над постройкой нового. Новый, конечно, и сам построится, как всегда было, но слишком это будет долго и мучительно; и не для ныне живущих.

А отчего нищета? Оттого, что система распределения работает по инерции, и ресурсы концентрируются. Деньги к деньгам, вши ко вшам. Тут всё по Марксу.

*

О чем ужастик Достоевского «Преступление и наказание», если отбросить рамки навязанных дискурсов?

О том, как человек сходит с ума от нищеты. Размышления о Наполеоне даже не намекают, а прямо указывают.

Бедность не порок, это истина. … Но нищета, милостивый государь, нищета – порок-с. В бедности вы еще сохраняете свое благородство врожденных чувств, в нищете же никогда и никто. За нищету даже и не палкой выгоняют, а метлой выметают из компании человеческой, чтобы тем оскорбительнее было; и справедливо, ибо в нищете я первый сам готов оскорблять себя.

В романе это главное, дальше можно не читать.

Если убрать «благородство врожденных чувств», останется только подлость.

Благородство есть структура человека. Что будет с человеком, если в нем разрушить структуру? Будет червяк, согласно Лоренцу. Степень специальной адаптации возрастает, но общие возможности резко снижаются.

Получается, что подлость есть нехватка структуры-благородства, равно разрушение этой структуры действием.

Раскольников нищий и социопат. Одно усиливает другое. В сумме психопатия. Раскольников не способен на подлость. Он ведь не просто нищий психопат, он еще и благородный. Нищий не может быть благородным, и в зазор между нищетой и благородством сознание Раскольникова попадает и там плывет. Поэтому он сразу идет на мерзость, по-максимуму, безо всяких оттенков серого.

Потребности у человека есть, а средств на них нет. А хочется и потусоваться, и выпить, и девку. Вот и приходится искать какие-то обходные пути: обманывать в основном. Тут благородство и заканчивается. Потому что низко это, а низко – это и есть подло.

Нищета вызывает зависимости. В том числе принудительное сожительство, когда люди не могут разъехаться. Реально нищета лишает человека свободы.

Нищета ведет к рабству. Под рабством понимается вся мерзость принуждения. Принуждение разрушает личность, поскольку отрицает свободу выбора. Личность ведь и определяется этим самым выбором. С некоторым принуждением можно смириться, если оно вынужденно, с некоторым нельзя. А когда человек смиряется, он ломается. А с тем ломается и всё «благородство чувств».

Есть стереотип, что обыватель – существо крепкое. На самом деле обыватель ломается быстро и легко. Даже если он жлоб. А женщина ломается ещё быстрее; и превращается в стерву.

*

Пей, моя девочка, пей моя милая,

Это плохое вино.

Оба мы нищие, оба унылые –

Счастия нам не дано.

Женщины ненавидят Вертинского. А эту песню особенно. Срывает все и всяческие покровы, аж до нижнего белья.

Есть идея – которая тоже находится вне рамок дискурса – что существуют биологические нормы жизни, которые предопределяют качество воспроизводства. Это встроенные программы, задающие поведение. Девушка уходит из рода, девушка приходит на территорию мужчины, возраст максимального качества ребенка 20 лет, интервал между детьми 4 года, дети по любви выше качеством, чем без. Такой пасьянс разложить даже в нормальных условиях не всем удается. В условиях нищеты следовать биологическим нормам оказывается невозможно, в результате качество воспроизводства падает. А количество психозов и агрессии возрастает.

Почему детей заводят не в 20+, а в 30+ ? Потому, что ресурсы на это появляются у людей поздно. Кто-то дожидается денег, кто-то жилья. А инерция всё нарастает, дефектное социальное бьет биологическое как класс. Будет хуже. Как в Южной Корее, 0.7 на женщину, вряд ли будет – тут нужно две цивилизационные культуры, но к 1.0 в белой цивилизации придёт.

Ради своих чувств женщина согласна на бедность. Но женщина не может согласиться на нищету. Нищета – это ужас, нищий – это табу. В том числе и по причине того, что за нищетой следует подлость. Кстати, из этого и возникла культура дорогих подарков. А культура знакомства, стандарт знакомства, оказался утраченным. Из этого появились интернет-знакомства; этот эрзац не работает по той причине, что выбирает на самом деле женщина, и выбирает визуально – после чего дает знак-танец, культура которого теперь тоже утрачена. Её остатки превратились в селфи.

Нищих большинство, а богатые предпочитают иметь дело с богатыми, а бедные – с бедными. И опять социальное выходит на первый план, а биология опять отодвигается. Но за качество детей отвечает биология. Наследуется то, что было выбрано; или социальное, или биологическое.

Девушка – существо восторженное по своей природе.

Единственное, что у нее по большому счету есть – это свободный выбор партнера. Потому что это главное и в общем единственное. Поэтому женщины так не любят принудительный секс в любой форме, а за принудительный и бесплатный придумана статья УК.

Бедность – это уровень, достаточный для свободного выбора партнера.

И вот существо, изначально восторженное, смотрит на нищету и выбирает между папиком и аленем. В этом выборе как-то мало восторженности. И мало собственно выбора в рамках нацпроекта «демография».

Цивилизация подменила процесс освобождения женщины от денег процессом освобождения женщины для денег.

Процесс эволюции так устроен, что наследуются те признаки, которые выбираются. Рабство никто не выбирает, поэтому рабы обычно вымирают. А подлость выбирать приходится, потому что без нее в нищете невозможно.

Рождаемость – процесс естественный, можно даже сказать дхармический, процесс и закон миропорядка. О нем не думают, не должны думать, оно само, потому что естественно. Дети, которых заводят зачем-то и для чего-то – как правило, несчастливые дети. Но естественный процесс ставится под управление цивилизацией; и если эта цивилизация антибиологична – а все поздние цивилизации становятся антибиологичными, антиантропными – управление приводит к прекращению рождаемости.

*

Достоевский описывал дно. Сейчас, в вырожденной цивилизации, дно расползлось до размеров цивилизации.

Для утраты благородства чувств не нужно настоящей нищеты. Достаточно просто страха нищеты.

Страна нищая означает страна подлая. По Достоевскому.

Где нищета, там и рабство. Нищая страна – рабская страна. Но нищета – это для большинства, а рабство постепенно распространяется на всех. 80-90% нищеты, а остальные этой нищетой пользуются.

В 1917 году пришел коллективный Раскольников и снес государство. Всплыл топор, к которому звали Русь. Нищету тоже пытались уничтожить. Но не вышло, что-то пошло не так. Как и в романе.

Если русского человека назвать нищим, у него начинается истерика. Знает кошка, чье мясо съела. А если назвать жирного буржуя нищим, то он не обидится.

Айфон – прекрасное средство маскировки нищеты от окружающих и от себя. Детей и свободу человек позволить себе не может, но айфон – может.

Нищета приводит к отсутствию свободы выбора. А человек определяется как раз тем, что он выбрал. Нет выбора – нет человека.

А нет человека – и размножаться в общем-то некому и незачем.

Сгнившей цивилизации – туда и дорога (Сергей Морозов, блогер ms1970)

ГЕНИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ, ПО-МОЕМУ.