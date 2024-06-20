Мнение «аналитика»: О возможном «невозможном»… Для России правил нет?

«Я знаю точно – невозможное возможно», — пел в своё время Дима Белан. И оказался прав, чертяка!

Ведь и верно. Кто бы ещё четверть века назад мог бы поверить в такое. В то, что сегодня творит #Россия не только там, но и здесь.

Что несгибаемые «бородачи в тапках» всего через несколько лет станут гордо носить форму с надписью «Russia» и выходить в ней на международные спортивные состязания…

Что они станут сражаться за «честь России», да так, что противник развернёт против них специальную ИПСО.

Что они все будут называть себя «пехотинцами Путина».

Что они будут биться за русских.

Ахмад таки сила?

А #Путин?

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