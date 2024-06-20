Мнение: И с космосом наврали

Посмотрел последний на сегодня выпуск Бэдкомедиана. Видно, что старина Баженов по мере роста своей всенародной популярности становится все более словоохотливым, да и в общем он прав: если все равно смотрят, то зачем же себя сдерживать? Хотя целых 2 часа хронометража – даже больше, чем длится сам рассматриваемый фильм – это, на мой скромный взгляд, все же чересчур.

Однако Бед остается лучшим, потому что он все ж умудряется быть не просто блогером, которых пруд пруди (как я, например), а именно журналистом с большой буквы Ж. Ведь “блогер” – это всего лишь “Взгляд и нечто”, не более чем высказывание своего частного мнения в более-менее связном/развязном формате; а Журналист – он не просто хохмит, треплется или впадает в пафос, но и умудряется отыскать и сообщить зрителю/читателю реально значимую и ранее неизвестную, НОВУЮ для публики информацию.

Вот и здесь Баженов не подвел: он, как Пуаро, сопоставил некоторые факты из разных интервью, напряг свои серые клеточки – и вывел реальную сенсацию, причем, если бы в нашем царстве мертвых еще оставалось что-то живое – это был бы скандал федерального масштаба, а его развлекательный ролик длительностью в голливудский блокбастер комментировали бы все российские СМИ (СМИ в России, правда, тоже практически закончились, так что и комментировать некому).

Смотрите сам ролик, хотя основная сенсация – в последней трети. Если вкратце – он выяснил и доказал как дважды два, что “первый российский и даже мировой фильм в космосе” – типичная русская туфта. Pokazukha, как говорили перенявшие для такого дела русское слово иностранцы. Наверно, они его переняли еще до sputnik… но позже, чем pogrom.

Проще говоря, почти все сцены, ради съемок которых актрису и режиссера пуляли в космос за бешеные бабки, чтобы они там сняли “хирургическую операцию” а ля натюрель (в чем и должна была быть главная фишка данного мегаблокбастера), на самом деле потом пересняли… на земле.

Причина – даже не цензура, и не то (о чем ходили слухи), что “вся пленка, снятая в космосе, оказалась испорченной”. Все еще проще, наше русское – халтура и раздолбайство. Точнее – непродуманный сценарий. Героиня Пересильдихи играла кардиохирурга, а должна была… хирурга-травматолога. Что стало известно только ПОСЛЕ того, как вся “икспедиция на орбиту” уже была завершена. И ничего переснять “в космосе” уже было нельзя.

Пришлось переснимать всё по старинке на земле, в студии, а потом еще и делать из этого страшную тайну и бодро дурить общественность, продолжая гнать пургу про “съемки, которые еще никто никогда не делал” и изо всех сил надувать щеки. Врать, попросту говоря, прямо в глаза почтеннейшей публике. Всем, как говорится, кагалом – где и Эрнст, и Рогозин, и Пересильдиха, и Шипенко. Фу. Стыд-то какой. Пересильде даже книгу выпустили за ее авторством “Как я летала в космос”, в которой самая пикантная часть – “Как я потом переснималась в тех же сценах на Земле” – аккуратно опущена.

Впрочем, иностранцы привыкли уже не верить россиянам ни в чем и никогда, поэтому они и не вникали во все эти “русские сенсации”; а про росспублику и говорить нечего – ей ссы в глаза – божья роса, она в любом случае будет спать под кепкой. Вот один Баженов и возмутился.

А я приобщился к тем 10 млн. нулей, которые послушали Баженова – глас вопиющего в пустыне. Никакого чувства, кроме брезгливости: да, они еще и врут. Что за страна – пробы ставить негде.