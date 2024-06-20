Мнение: Зачем России дружба с КНДР

1. КНДР — не самая богатая в мире страна, в которой официально строят коммунизм. Несмотря на это, и нам, и Северной Корее выгодно дружить. Цитирую Историка-алкоголика (ссылка):



Хорошие отношения России и КНДР всегда было принято высмеивать.

Этим сообща занимались как российская либерально-оппозиционная общественность, так и пропагандистские структуры Украины.

Базовая иллюстрация строилась на сравнении союзников:

— У союзника России — КНДР население чуть ли не траву ест, чтобы с голоду не помереть, нищета и диктатура;

— У союзника Украины — Евросоюза безработные по 1000 евро пособия получают, демократия и гей-парады.

Но как дошло до дела, Евросоюз пообещал Украине миллион снарядов за год, но произвел только 600 тыс, потом пообещал купить ещё миллион, но в итоге купил лишь «несколько десятков тысяч».

КНДР – поставила России 5 млн снарядов.

Неожиданно выяснилось, что качество союзника определяется не размером пособий по безработице, а от гей-парадов в части снарядного производства пользы никакой.

Комментарий Алексея Антонова (ссылка):



…вы уже понимаете, что Россия и Путин вместе сила. Но, ещё не совсем понимаете, зачем нам КНДР. Кажется логичным, что если уж «хорошие-приятные» страны, типа Швейцарии или Японии, не хотят с нами дружить, то Путину надо ездить хотя бы в плюс-минус приличные, типа Турции или ОАЭ. Зачем нам КНДР-то? Там же ужас!

Мудрый правитель рассуждает не так.

Во-первых, локально. КНДР по уровню жизни может быть и в <…>, но не в такой сильной, как рисует западная/южнокорейская пропаганда. И не всё ли нам равно? Если мы едем за промышленностью (снаряды), рабочими руками (их полно), различным торговым и техническим сотрудничеством?

Во-вторых, глобально. Выигрышную стратегию во внешней политике мы можем смоделировать следующим образом. Представьте игру, где надо переманить на свою сторону (покрасить в нужный цвет) как можно больше стран. У кого больше стран покрашено, тот делает оппоненту больно и неприятно, а себе выгодно и приятно. Создает станционные картели, более эффективно производит всякое за счет распределения производственных цепочек и разделения труда, торгует всласть, организует дипломатические флешмобы (см. ООН), ставит везде свои военные базы и так далее. Чем больше стран «за тебя», тем лучше.

«Покрасить» страну в свой цвет стоит сколько-то «очков цвета» (не путать с очком Светова). Есть выгодная «покраска», когда продал оружия и зерна в кредит, загрузил свое высокотехнологичное производство заказами, дал взятки правильным политикам, получил положительное сальдо торгового баланса или вообще сменил «под себя» правящий режим. Есть, напротив, «невыгодная» «покраска»: когда делал всё то же самое, но дебет с кредитом не сошелся, одни тебя кинули, другие марионетки не справились, а сам ты развалился (примеров масса и один из них у вас точно на слуху).

Внешняя политика сверхдержавы, таким образом, является постоянным процессом беготни по миру с ведром краски в попытках перекрасить как можно больше стран в своей цвет на выгодных для себя условиях, т.е. «подешевле».

Цена «перекраски» варьируется в зависимости от спроса, то есть желания других сверхдержав «покрасить» в свой цвет данный регион и наиболее ценных его участников. Все кандидаты в сверхдержавы играют в эту же самую игру, и великой в геополитическом смысле страной ты не станешь, пока не достигнешь в этом деле значительных успехов. Ты просто не выдержишь конкуренцию с другими гегемонами и тебя задавят.

Итого, поездка в КНДР со стратегической точки зрения оправдана, если мы получаем от КНДР желаемое за разумную для нас цену. Безотносительно того, как там живут северокорейцы, и насколько нам близки идеи Чучхе. Байден, вон, вообще на Украину ездит.

Добавлю к этому, что самые прочные дипломатические союзы — это коалиции, то есть союзы против сильного врага. Сильный враг есть у России, Ирана, КНДР (Ещё у Венесуэлы и многих других стран, вплоть до Китая, но это уже тема для отдельного разговора). Суммарное население России, Ирана и КНДР — 265 млн человек. Так как наши экономики в силу известных исторических причин отлично дополняют друг друга, сближение нам архивыгодно: не только из военных и политических, но и из сугубо промышленных соображений.

2. А вот и исчерпывающий комментарий самого Владимира Путина о том, зачем нам нужно сотрудничество с КНДР (ссылка):



Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР предусматривает оказание помощи в случае агрессии против одного из участников. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

«Подписанный сегодня Договор о всеобъемлющем партнерстве предусматривает в том числе оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора», – подчеркнул российский лидер.

Кроме того, Россия не исключает военно-техническое сотрудничество с КНДР, добавил он. Путин назвал договор «прорывным документом», уточнив, что он отражает стремление двух стран «поднять отношения на новый качественный уровень».

Хорошая новость для нас, и я уже представляю, как сейчас приплясывают от злости в США и в Японии. На КНДР и раньше-то было страшно давить, а уж теперь, когда Северная Корея выстроила крепкие отношения с Россией, применение военной силы против КНДР и вовсе стало немыслимым.

3. Известный своей откровенностью Майкл Макфол, бывший посол США в России, пытавшийся организовать у нас цветную революцию 12 лет назад, прямо говорит о провале внешней политики США. Цитирую Виктора Мараховского (ссылка):

В студии Майкл Макфол, несостоявшийся в своё время московский майданный печеньконосец и действующий член американского Совбеза, по поводу “разблокирования” недавних стран-изгоев – Северной Кореи и Ирана:

“Раньше, при Обаме, мы сотрудничали с русскими на обоих этих фронтах… мы встречались, у нас были одни и те же цели… и китайцы были с нами по обоим этим направлениям. Теперь посмотрите, где мы находимся сегодня. Всё совершенно наоборот… мы вообще не сотрудничаем ни по одному из этих вопросов… это совершенно новый мир, и это трагический мир”.

Теряюсь в догадках, что же случилось и кто автор ситуации.