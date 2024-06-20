Рупор кремлевской пропаганды: Неизбежная революция в области военного применения ИИ

Неизбежная революция в области военного применения ИИ. Противостояние США и Китая.

Давнее технологическое превосходство вооруженных сил США быстро сходит на нет. За последние 25 лет Китай вложил значительные средства в свои вооруженные силы — Народно-освободительную армию Китая (НОАК), поставив ее на путь «полной национальной обороны и военной модернизации к 2035 году» и превращения НОАК в «ведущую армию мира к середине века». Возросшая военная мощь Китая в настоящее время представляет собой серьезный вызов международному порядку во главе с США.

В частности, одна технология будет определять превосходство вооруженных сил в ближайшие десятилетия: искусственный интеллект (ИИ). С появлением беспилотных автомобилей и ChatGPT, ИИ вышел за рамки научной фантастики и теперь начинает распространяться по всему обществу. Эта революционная технология также создает новые возможности для вооруженных сил. Приложения ИИ двойного назначения предоставляют инструменты для быстрого анализа больших объемов данных, улучшения связи, а также повышения скорости принятия решений.

Грядущая военная революция в области искусственного интеллекта находится в рамках более широкого геополитического соперничества между Соединенными Штатами и Китаем. Ставки в этом соревновании высоки, а исход неясен. Китай считает, что Соединенные Штаты являются сверхдержавой, находящейся в упадке. По мере того, как НОАК набирает силу, ее действия становятся все более агрессивными. За последние два года Соединенные Штаты задокументировали более 180 случаев опасных воздушных перехватов НОАК. направленных против союзников и партнеров США. Южно-Китайское море остается горячей точкой, где Китай заявляет о территориальных претензиях и продолжает сигнализировать о своей готовности использовать военную силу против Тайваня. Напряженность высока, и риск конфликта реален.

На фоне китайской решимости «интеллектизировать» войну, НОАК быстро разрабатывает совершенно новое поколение военных систем с поддержкой искусственного интеллекта, для Коммунистическая партия Китая направляет значительные государственные и частные ресурсы на это. Прогресс продолжает ускоряться, а разрыв с США стремительно сокращаться.

В ответ на это Министерство обороны США встало на свой собственный путь военной модернизации. Ускорение внедрения ИИ в настоящее время является одним из основных приоритетов для Министерства обороны, поскольку оно стремится использовать инновационную мощь американского частного сектора, где расположены ведущие мировые компании в области ИИ. Развертывая системы с поддержкой искусственного интеллекта в больших масштабах и применяя их на поле боя в совокупности с новыми способами ведения войны, вооруженные силы США намерены компенсировать прогресс НОАК.

Последствия грядущей военной революции в области искусственного интеллекта сложно переоценить. При эффективном развитии ИИ проникнет во все военные системы и процессы. Огромный прирост эффективности будет достигнут за счет того, что ИИ снизит требования к людям для обработки данных, предотвращая когнитивную перегрузку и обеспечивая более тщательный анализ. Ситуационная осведомленность будет расти, операции станут более точными, а решения — более обоснованными. Скорость ведения боевых действий увеличится. Те, у кого есть лучшие инструменты искусственного интеллекта, будут постоянно владеть инициативой, в то время как те, у кого их нет, будут изо всех сил пытаться разобраться в том, что происходит.

В различных узких приложениях ИИ уже побеждает. И Соединенные Штаты, и Китай понимают это и стремятся включить ИИ в свои военные стратегии. В 2018 году Министерство обороны США опубликовало свою первую концепцию, предназначенную для ускорения внедрения ИИ американскими военными, в своем докладе американцы подчеркнули тот факт, что Китай «делает значительные инвестиции в ИИ в военных целях», которые «угрожают подорвать наши технологические и операционные преимущества».

В 2019 году Китай опубликовал т.н. «Белую книгу» по обороне, в которой утверждалось, что происходит «революция в военном деле с китайской спецификой». Опираясь на достижения в области новых технологий, китайцы подчеркнули важность ИИ в будущих войнах, поскольку большие данные, облачные вычисления и Интернет вещей «набирают обороты в военной области». Идея о том, что ИИ изменит характер войны, теперь была на переднем крае военной стратегии обеих стран.

В отличие от некоторых важных военных инноваций прошлого, таких как длинный лук, порох или танк, которые имели относительно специфическое применение, ИИ является технологией общего назначения с разнообразным спектром применений. Подобно появлению электричества, которое привело к достижениям в области освещения, отопления, транспорта и связи, ИИ будет распространяться на многие другие технологии, значительно увеличивая их возможности и эффективность. Сегодня как в оборонном секторе США, так и в Китае наблюдается распространение исследований и разработок в области искусственного интеллекта, предназначенных для различных военных целей, включая автономные транспортные средства, сбор разведданных, предиктивную логистику, кибербезопасность, а также командование и управление. Исход гонки ИИ не будет определяться на основе одной конкретной заявки, а скорее будет определяться стороной, которая сможет наилучшим образом интегрировать ИИ в различные системы и процессы во всех областях ведения боевых действий.

Подход Китая к развитию военных технологий представляет собой стратегию военно-гражданского слияния, характеризующуюся прямым военным участием в исследованиях и разработках с частными китайскими предприятиями, синхронизированным и централизованным государственным контролем. В последние годы Китай добился значительного прогресса, сознательно сосредоточив внимание на военной модернизации. Однако обе страны столкнулись с новым вызовом в гонке за военные системы с поддержкой ИИ. В отличие от многих технологических инноваций прошлого, которые были разработаны в рамках исследовательских программ, спонсируемых правительством, самые передовые технологии искусственного интеллекта сегодня находятся в частном секторе. Чтобы получить доступ к этой технологии, Министерству обороны и НОАК необходимо наладить новые партнерские отношения с коммерческими фирмами для разработки приложений двойного назначения. Традиционные оборонные подрядчики и государственные предприятия как в США, так и в Китае просто не успевают за темпами инноваций в области искусственного интеллекта в частном секторе.

Подход Китая к решению этой проблемы заключается в том, чтобы использовать мощь государства для углубления государственно-частной интеграции через стратегию военно-гражданского слияния. В последние годы несколько аспектов стратегии успешно способствовали более тесной интеграции между НОАК и частным китайским бизнесом. К ним относятся создание совместных лабораторий для содействия исследованиям двойного назначения между военными, академическими и коммерческими предприятиями, создание подразделения Agile Innovation Defense Unit (подразделения защиты инновационных технологий), которое фокусируется на предоставлении НОАК доступа к коммерческим технологиям, а также спонсорство НОАК конкурсов, направленных на содействие творческим решениям военных проблем. Кроме того, военно-гражданское слияние оказалось успешным в расширении влияния НОАК в коммерческом секторе. Одно из недавних исследований, проведенное Центром безопасности и новых технологий КНР, показало, что НОАК приобрела большую часть своего оборудования, связанного с искусственным интеллектом, у частных китайских технологических компаний, а не у отстающих в этом вопросе государственных предприятий.

В отличие от китайского подхода «сверху вниз», стратегия США заключается в том, чтобы использовать свою динамичную и инновационную рыночную экономику для создания новых военных технологий на основе искусственного интеллекта. При этом Министерство обороны стремится сбалансировать силы от устаревающих боевых платформ, которые являются пилотируемыми и дорогостоящими, к новому поколению систем, которые являются расходными, автономными и относительно недорогими. В рамках инициативы, получившей название «Репликатор», Министерство обороны США поставило перед собой цель развернуть эти системы в масштабе «нескольких тысяч в различных областях в течение следующих 18-24 месяцев». Предназначенный для того, чтобы компенсировать преимущество НОАК в обычных вооружениях «Репликатор» стремится дополнить обычные возможности США большой концентрацией систем с поддержкой ИИ, которые могут эффективно работать в условиях жесткой конкуренции.

В отличие от подхода Народно-освободительной армии Китая, Министерство обороны США в значительной степени полагается на частное предпринимательство и экономическую конкуренцию между частными предприятиями в своих программах развития оборонных технологий. Этот подход предполагает, что свободное предпринимательство способствует большей свободе в творчестве и инновациях.

Противостояние в вопросе военного ИИ усиливается скачущими темпами, и к чему это приведет в итоге никому не понятно.

@neinsider – цинк

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