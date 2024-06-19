Рупор кремлевской пропаганды: Учебный американский аэродром в Китае
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Полноразмерная учебная модель американской авиабазы с моделями американских самолетов.
Предназначена для обучения пилотов ВВС НОАК на случай прямой войны между США и Китаем.
Также в Китае существуют аналогичные комплексы имитируующие авианосные ударные группировки ВМС США, где китайцы на макетах отрабатывают сценарии атаки на американские АУГ.
Все эти эксперименты проводятся в малонаселенных районах центрального Китая подальше от лишних глаз, но на спутники иногда попадают.
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Источник: Colonel Cassad
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