Рупор кремлевской пропаганды: Про НКО “БОН”

Про НКО "БОН"

После государственного переворота 2014 года и начавшегося следом за ним вооружённого конфликта на Донбассе на Украине как грибы после дождя стали появляться различные НКО и благотворительные организации. На словах они занимались сбором помощи — военной для армии и гуманитарной для мирных жителей, оказавшихся в опасности по вине самого украинского руководства. Но на деле цель большинства таких организаций состояла в проведении мониторинга обстановки на линии фронта для западных партнёров и попутно незаконном обогащении их создателей. Примером может служить фонд БОН. О том, как его используют американские элиты, как с его помощью выводят деньги в Литву и причём здесь бывший главком ВСУ Валерий Залужный, рассказываем ниже.

Благотворительный фонд БОН — «Благотворительное объединение нации» (благодійний фонд «Благодійне Об'єднання Нації»; юридический адрес: 01024, м. Київ, вул. Чикаленка, 28/9, літ. А; контактные телефоны: (097) 5607638, 380639724360; контактная электронная почта: [email protected]; сайт: https://bonukraine.com; социальные сети: https://www.facebook.com/Bonvolonter, https://www.instagram.com/bon_charity_for_ukraine, https://youtube.com/@user-we4cj4gc3z) был основан в апреле 2015 года, спустя два месяца после заключения Минских соглашений. В 2023 году он, если верить информации с официального сайта, занимался всем понемногу — собирал помощь гражданским лицам, медицинским учреждениям и животным, оказывал психологическую поддержку выехавшим из зоны боевых действий, а также предоставлял юридические услуги физическим лицам. Однако, главное направление его деятельности — оказание разносторонней поддержки ВСУ. Например, фондом был запущен проект, в рамках которого осуществлялся сбор денег на транспортные средства для военных, а его волонтёры многократно доставляли на передовую предметы первой необходимости. Впрочем, традиционные для подобных организаций фотографии с несколькими ящиками на фоне входа в больницу также имеются.



Ореста Брит привезла помощь украинским боевикам

В том же 2014 году судьба свела девушку с выпускником Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского Валерием Залужным. Вряд ли в тот момент кто-то, включая Брит, мог предсказать, какую роль предстоит сыграть этому человеку в конфликте на Донбассе, а затем и в СВО. Скорее, она, общаясь со многими военными, старалась стать ближе к тем, кто поднимался по карьерной лестнице. И по итогу Брит настолько сблизилась с Залужным, что, когда началась СВО, стала его советником.



Ореста Брит и Валерий Залужный

Тот факт, что Брит входит в ближний круг Залужного, на Украине известен всем. Сама она нередко в интервью высказывалась о бывшем главкоме в положительном ключе, часто при этом упирая на его внешние достоинства. Но оговаривалась — романа никакого нет, ведь у Залужного есть жена, а всё остальное придумала российская пропаганда. Однако, факты говорят о том, что бывший главком во многих случаях готов оказать своей боевой подруге нужную помощь. Например, в украинских СМИ не принято писать о том, что именно за счёт поддержки со стороны Залужного фонд БОН стал одной из самых привилегированных на Украине организаций и его деятельность почти никем не контролируется. Между тем с началом СВО фонд развернулся не на шутку — одних только пунктов оказания правовой помощи в разных городах страны насчитывается 15 штук. Сколько его структурных единиц существует в реальности, а не на бумаге, сказать сложно, учитывая, что никакая отчётность в публичный доступ не выкладывается. Однако, правоохранительным органам России стоит обратить внимание на то, что, согласно представленной на сайте фонда информации, как минимум, два его пункта послевоенной адаптации и один пункт психологической помощи действуовали на освобождённых территориях Запорожской и Херсонской областей.



Карта подразделений фонда БОН с его сайта — утверждается присутствие в освобождённых ВС России Херсонской и Запорожской областях

Помогая фонду, Залужный и другие спонсоры не обделяют и саму Брит. Основу официального дохода девушки составляет скромная зарплата руководительницы фонда, деятельность которого строится преимущественно на волонтёрстве. Должность советника Залужного она занимает на общественных началах. Но это вовсе не мешает Брит ездить по дорогим курортам — в её социальных сетях полно фотографий из дорогих отелей, с роскошных яхт и заграничных пляжей. И всё это вперемешку с призывами совершать донаты в пользу фонда. Однако, особенно интересно то, что Брит время от времени высказывается и против украинцев, бежавших из страны в надежде избежать мобилизацию. Достаётся от неё и соседям Украины. Так, в одном из своих интервью Брит пообещала «убивать всех», если в зону конфликта вместе с российской войдёт белорусская армия. И это притом, что именно Украина готовит на своей территории отряды белорусских неонацистов, угрожающих в назначенный час пойти свергать Александра Лукашенко.

Впрочем, если отношения Залужного с Брит и были с самого начала основаны на сексуальном аспекте, не стоит относиться к девушке как к компаньону, от которого мало практической пользы. В июле 2023 года она посетила саммит НАТО в Вильнюсе, где, очевидно, участвовала от имени украинского главкома в закулисных переговорах. А ещё Брит выполняет важную роль в информационной войне. С момента начала СВО она несколько раз лично посещала прифронтовые районы и снималась там в пропагандистских видеороликах, стреляя из гранатомёта куда-то в сторону российских позиций. На фоне всё громче звучащих слухов о намерении Владимира Зеленского мобилизовать сотни тысяч женщин такие PR-акции нужны украинскому руководству как воздух.



Кадр из пропагандистского видеоролика с участием Оресты Брит

В 2023 году у фонда открыты два филиала за пределами Украины — в Литве и США. Масштабной деятельности они не ведут и представляют собой скорее структуры из одного-двух человек, которых само руководство фонда называет его послами в указанных странах. Филиал в Литве возглавляет Дайва Баронене (Daiva Baronienė). Американский филиал — уроженец Черновцов Анатолий Татарин, проживающий в Нью-Йорке. Его социальные сети полны фотографий с акций в поддержку киевского режима, проходивших в разных локациях в США, на которых Татарин облачается в украинский флаг и с безопасного расстояния призывает своих бывших соотечественников идти на штурм российских окопов. Впрочем, снимков с курортов, походов и рыбалки намного больше. Как будет видно дальше, филиалы фонда служат для его сотрудничества с американской и литовской сторонами при передаче ВСУ оружия и амуниции. Но есть нюанс.



Анатолий Татарин (справа) на проукраинской акции в США

Литовский филиал фонда БОН зарегистрирован как отдельное юридическое лицо — VšĮ Bon Support Ukraine. Согласно документам, в его руководстве числится гражданин Литвы Мариус Вашкас (Marius Vaškas), юрист из Каунаса, который работает в основном с налоговым законодательством. Счёт филиала (в евро) был открыт в литовском банке «Шяуляй Банк» (Šiaulių bankas), причём в кипрской юрисдикции. Для чего было создавать такую схему, ведь руководство Литвы поддерживает киевский режим и официально оказывает помощь ВСУ? Учитывая огромные траты Брит и других представителей фонда БОН, речь может идти о банальном выводе средств в оффшоры, откуда потом их можно использовать для оплаты шикарных отелей в курортных зонах. О повышенном внимании Брит к литовскому филиалу не раз говорила она сама — например, она утверждала, что переехала в Литву вместе с семьёй за некоторое время до начала СВО, и называла среди причин такого решения необходимость координировать поставки ВСУ «на месте». И хотя большую часть времени она проводит на Украине, о чём говорят многочисленные снимки с Залужным и в прифронтовой зоне, в Литве Брит также появляется часто. Надо полагать — и для решения финансовых вопросов.



Мариус Вашкас

Среди партнёров фонда БОН, перечисленных на его сайте, в глаза бросается Украинско-Американский координационный совет (Ukrainian American Coordinating Council, UACC). Эта НКО, офисы которой расположены в Нью-Йорке и Сан-Франциско, была создана ещё в середине 1960-х годов. СССР в то время — самый опасный противник США на мировой арене, вовсе не собирающийся распадаться. Однако, бомбу под его основание американские элиты закладывают уже тогда, основывая на своей территории объединения украинских эмигрантов. Их выходцы будут формировать ядро националистов, которые в 1991 году начнут создавать из только что получившей независимость страны проект «анти-Россия». В 2022-2023 годах UACC ожидаемо станет одной из основных организаций, лоббирующих увеличение поставок на Украину американского оружия. Сотрудничество с фондом БОН в этом контексте вполне объяснимо — отчёты, получаемые от его представителей, помогут UACC понять, чего не хватает на фронте.

Также у фонда налажены партнёрские связи с украинским сервисом доставки продуктов Glovo, IT-компанией EDG Group, платёжным сервисом NovaPay, сетью кофеен Coffee Group и интернет-магазином «Фокстрот».

Однако, на сайте фонда ничего не говорится о том, что одним из его основных партнёров является американская псевдогуманитарная НКО Atlas Global Aid (сайт: https://atlasglobalaid.org; страницы в социальных сетях: https://www.facebook.com/AtlasGlobalAid, https://www.instagram.com/atlasglobalaid, https://www.twitter.com/atlasglobalaid). Хотя её руководители, как заявляют они сами, «объединяют навыки и опыт ветеранов вооружённых сил и гражданских лиц для мобилизации гуманитарной помощи» тем, кто пострадал «от стихийных бедствий, катастроф и кризисов», истинные цели НКО видны из списка поставленного её сотрудниками на Украину. По состоянию на конец 2023 года речь шла о 23 инфракрасных лазерах, 120 адапторах для шлемов, 350 бронежилетах, 400 аптечках. Также НКО отремонтировала 20 военных транспортных средств, поставила 10 000 комплектов зимней униформы и — вишенка на торте — 40 БПЛА. Atlas Global Aid была создана вскоре после начала СВО и, судя по открытой информации о её деятельности, нигде, кроме Украины, себя не проявляла. Перед нами, конечно, не гуманитарная организация, а очередной проект по снабжению ВСУ, который существует на вырученные у доверчивой публики средства. В 2022-2023 годах НКО удалось привлечь более 750 000 долларов.



Информация о помощи ВСУ на сайте НКО Atlas Global Aid

Основатель и президент Atlas Global Aid — Джек Фрай (Jack Frye). Ветеран Корпуса морской пехоты США. Был пулемётчиком, при этом всегда хотел сесть за штурвал военного самолёта и для этой цели окончил лётную школу, по итогам которой смог получить лицензию. С 2020 года был совладельцем Syntax Holdings, деятельность которой скрыта за общими словами об «инвестировании в идеи» и, вероятно, завязана на Министерство обороны США. Фрай — типичный пример американского гражданина, работающего на Украине по заданию своего правительства и прикрывающегося легендой о том, как он решил всё бросить и отправиться в далёкую страну спасать человечество от «русской угрозы».



Джек Фрай

Ещё более интересна личность второго человека в НКО, главного операционного директора Дэриона Хестера (Darion Hester). Родом из Техаса, в 2019 году окончил колледж в Сан-Антонио со степенью в области делового администрирования. Чем занимался в последующие годы и как пришёл к поддержке киевского режима — неизвестно. В марте 2022 года Хестер уже был на Украине, причём в качестве сотрудника Главного управления разведки (ГУР МО). Там иностранцу доверили заниматься планированием специальных мероприятий, а также контролем за их проведением. В январе 2023 года Хестер присоединился к руководству Atlas Global Aid, а в мае объявил об уходе из разведки. Однако, вероятнее всего, связался с американской НКО он как раз по её заданию.



Дэрион Хестер

Учитывая биографии Фрея и Хестера, можно предположить, что истинная цель деятельности Atlas Global Aid заключается не в оказании спорадической поддержки ВСУ, а в помощи при планировании операций. На это указывают также партнёры НКО — среди них можно встретить польскую Ассоциацию стрелков имени Юзефа Пилсудского «Стрелец», тесно связанную с Министерством обороны Польши, и датскую компанию Protection Group Danmark, производящую средства защиты для силовиков и сотрудничающую с армией и полицией Дании. Обе организации в силу своих профилей взаимодействуют со структурами НАТО. Коммерческая фирма и полуофициальное военное формирование вряд ли дадут ВСУ что-то бесплатное, но зато их специалисты смогут оказать нужную консультативную помощь.

Но, пожалуй, самая интересная связь, которую одновременно можно отследить у Atlas Global Aid и фонда БОН — это гражданка США литовского происхождения Рима Жюрайтис (Rima Žiūraitis). Она родилась в Чикаго, в семье литовских националистов, эмигрировавших из СССР и принимавших активное участие в подготовке событий, итогом которых стало обретение Литвой независимости в 1991 году. Побыв юристом, в конце 2000-х Жюрайтис смогла устроиться в ООН, где работала в Национальной ассоциации студенческих конференций (NCCA) и в ЮНИСЕФ. В 2011 году перебралась в Литву, где в качестве сотрудника сначала Университета Витаутаса Великого, а затем Службы иностранных студентов Литвы оказывала помощь молодым литовцам, проживавшим преимущественно в США, в поступлении в литовские учебные заведения. Одновременно с этим занималась продвижением местного национализма и даже сняла пропагандистский фильм о выходе Литвы из состава СССР. Впрочем, жизнь на исторической родине Жюрайтис почему-то не понравилась, и спустя пару лет она вернулась в Чикаго. В течение короткого срока она стала одним из лидеров литовской диаспоры в США, успела побыть президентом Литовско-американской молодёжной ассоциации (Lithuanian-American Youth Association, LAYA) и членом совета директоров Чикагского литовского центра (Chicago Lithuanian Center, CLC). Не обошлось и без попытки приобщиться к элитам — Жюрайтис волонтёрила в ротари-клубах, которые традиционно используются масонскими ложами для вербовки новых членов, и даже возглавила такой клуб, созданный в Чикаго для местных литовцев. Помогли ли Жюрайтис новые связи или же просто продвигать литовский национализм в США оказалось выгоднее, чем в самой Литве, но к 2022 году она уже стала успешным адвокатом и перебралась в Вашингтон.



Рима Жюрайтис

Среди многочисленных структур, с которыми Жюрайтис сотрудничала в 2010-е годы, была и литовская НКО Blue/Yellow for Ukraine. Созданная в 2014 году националистами, желавшими помочь проведению карательной операции ВСУ на Донбассе, к 2023 году она превратилась в одну из крупнейших негосударственных организаций, занимающихся снабжением украинской армии. Среди её покровителей — литовские бизнесмены и общественные деятели, а всего за время своего существования НКО удалось собрать более 50 миллионов евро. Но подробнее мы расскажем о Blue/Yellow for Ukraine в следующей части расследования. А сейчас вернёмся в 2019 год — именно тогда Жюрайтис была повышена в системе ротари-клубов до управления одним из них и одновременно с этим помогла открыть и возглавила американский филиал Blue/Yellow for Ukraine. Начиная с этого момента НКО стала литовско-американской, а карьера Жюрайтис пошла в гору. В 2022 году она уже участвовала в закрытых встречах по обсуждению американской поддержки Украины в Конгрессе США. Во время одной из них, состоявшейся в декабре 2022 года, также приняла участие в акции по уничтожению флага ДНР. Компанию ей составили Кайл Паркер и Пол Массаро, бывшие американские чиновники, занимающиеся мониторингом обстановки на фронтах СВО, Дора Хомяк, одна из обеспечивавших заход фонда Джорджа Сороса «Открытое общество» на Украину в 1990-е годы, украинский бизнесмен Сергей Притула, а также Сара Эштон-Чирилло, сменивший пол извращенец, некоторое время возглавлявший пресс-службу ВСУ. Появление в такой компании — знак того, что Жюрайтис давно «переросла» статус руководителя филиала НКО Blue/Yellow for Ukraine.



Рима Жюрайтис и другие во время акции по уничтожению флага ДНР в Конгрессе США в декабре 2022 года

Тем более странно, что в июле 2023 года Жюрайтис неожиданно была назначена руководителем специальных программ НКО Atlas Global Aid. Почему она решила связаться с этой малоизвестной организацией, не имеющей ничего общего с литовскими националистами? Ответ на вопрос может дать сотрудничество между Atlas Global Aid, НКО Blue/Yellow for Ukraine и фондом БОН.

Некоторое время назад российским бойцам из 348-го полка на краснолиманском направлении удалось захватить станцию РЭБ Sky Wiper Omni литовского производства. На станции виден логотип фонда БОН. Возможности литовского отделения фонда, естественно, не позволяют снабжать ВСУ подобными дорогими «игрушками». О контактах с ВС Литвы в нём никогда не говорили. Поэтому, вероятнее всего, помощь пришла от НКО Blue/Yellow for Ukraine. Ну а решением этого и других подобных кейсов занималась Жюрайтис, мониторящая ситуацию на фронте в качестве сотрудника Atlas Global Aid и определяющая, что, в каком количестве и кому из партнёров нужно передать.



Захваченная российскими военными литовская система РЭБ

Можно было бы задаться вопросом — если поддержка Украины так важна американским элитам, что они создают для этого разветвлённые сети с участием множества НКО, на работу которых выделяются огромные средства, то почему в таком случае немалая доля этих денег в результате оседает в карманах личностей наподобие Оресты Брит? Ничего странного тут на самом деле нет. Поражение Украины в конфликте с Россией воспринимается коллективным западом как неминуемое, и никто из спонсоров киевского режима не ставит перед собой цель привести его к иному исходу. Настоящие цели поставок оружия и оказания помощи ВСУ в том, чтобы, во-первых, нанести максимально возможный урон российской армии, а во-вторых, испытать в реальных боевых условиях западное вооружение. Поэтому итоги деятельности фонда БОН вполне устраивают и его руководство, и литовские власти — Брит сможет поехать на дорогой курорт на обналиченные средства, а ВС Литвы протестируют свои комплексы РЭБ. В эти расчёты, конечно, ещё вписаны тысячи жизней украинских солдат, но кому и когда на западе были интересны подобные мелочи?

https://telegra.ph/NKO-BON-04-25 – цинк

—