Мнение: Когда Россия вдруг смогла

16 лет назад в этот же день, 19 июня, тоже шел Чемпионат Европы по футболу. С маленьким отличием – с участием нашей сборной. И мы тогда все ожидали ЧУДА. А я написал тогда, ровно 16 лет назад:

“Поющая эскадрилья

Что сделала сборная России на турнире Евро-2008? Да ничего пока еще не сделала, если говорить сухо-логически. Выход из группы, две подряд победы над не самыми сильными, признаемся честно, сборными континента – все это вроде бы не повод для особой гордости…

Отчего же сегодня сердце российского болельщика буквально поет от восторга? Отчего с утра на невыспавшихся лицах петербуржцев, москвичей, калининградцев, спешащих на работу, то и дело вспыхивают детские, счастливые улыбки?

Ну хорошо, достигнут действительно локальный успех. Никогда прежде сборная России не выходила из группы на больших турнирах. Да, можно порадоваться. Но ведь у России в этом году были уже, что называется, ТРОФЕИ: победы по чемпионатах мира по хоккею, гандболу, волейболу, даже на «первенстве Европы по попсе», как называют Евровидение. Отчего же не покидает ощущение, что вот только именно сейчас произошло какое-то светлое и радостное чудо?

Дело в ИГРЕ. Футбол оттого является безусловным королем всех видов спортивных состязаний, что эта игра чрезвычайно многослойна и эстетична. Ведь больше ни один вид спорта не собирает такую аудиторию! И, признаемся, до сих пор именно в плане эстетики, попросту – красоты – нам, россиянам, в футболе было нечем особо похвастать. Наши сборные вплоть до сегодняшнего момента всегда удручали именно какой-то бескрылостью, робостью, неуклежестью. На них большую часть времени было жалко смотреть! (Исключение – феерический матч 3:2 в Париже со сборной Франции в 1999 году, но это была лишь одна вспышка молнии).

Да честно признаемся – мы уже практически смирились с мыслью, что ИГРАТЬ «наши» не смогут никогда. Что это нам не дано, что, наверно, «ноги у нас не оттуда растут». Или, что еще трагичнее – крыльев у нас нет.

И это при том, что мы – русские. Мы – нация процесса, а не результата. Нам всегда важнее «КАК», а не «что»! Каково нам было все время смотреть на жалкие потуги наших неумелых футболистов?!

И вот – свершилось что-то невероятное. Наши сборная ПОЛЕТЕЛА! Черт с ним, с результатом; мы увидели, как наши творят на поле, как слаженно и невероятно быстро работает на поле КОМАНДА, ставшая единым организмом!

Почему-то вспомнился один из самых любимых фильмов о войне – «В бой идут одни старики». Там тоже летчики не просто воевали – они еще и пели! Главный его герой – Поющая Эскадрилья. Вот этого умения – совмещать бой с искусством, взлетать КРАСИВО – этого нам всегда мучительно не хватало.

Конечно, если теперь мы обыграем еще и невероятную Голландию, зашедшаяся от восторга страна сможет сказать только «Наш Кузнечик мессера завалил!» Но даже если этого и не случится – ничего страшного. Главное, что у нас теперь и в главном мировом виде спорта есть своя Поющая Эскадрилья. Ее уже можно любить, ею уже можно любоваться.

И вся Европа уже любуется” (2008).

Мы все тогда ждали чуда – и через два дня чудо случилось. Аккурат в мой день рождения, кстати. Люди тогда радовались не результату – люди радовались красоте. Одна была такая вспышка на моей памяти – но какая яркая.