 

Мнение: Москва голосует за тебя

19.06.2024, 20:50, Разное
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Выборы в Мосгордуму в этом году пройдут в чисто электронном формате, бумажных бюллетеней больше не будет вообще

Очередная “новинка” от российских властей – отказ от бумажных бюллетеней в принципе. Примерно по Пушкину – “Царствуй, лежа на боку”. Туповатым россиянам (которые, впрочем, давно уже всё прочухали) настоятельно намекают, что на избирательные участки вообще уже не надо приходить: жми кнопки на своем смартфоне, сидя на родном диване – и ты вроде как “проголосовал”. Чтобы доходило быстрей до самых непонятливых – НУ НЕ НУЖНО НАМ ВАШЕ ГОЛОСОВАНИЕ!! – бюллетени просто убирают как класс. Теперь и тупые должны понять, что переться на участок ни к чему – все равно можно голосовать только электронно, больше никак.

Заодно и снимается геморрой со всеми этими избирательными комиссиями, наблюдателями, подсчетами вручную и заполнениями протоколов. Всё уже: в 20.00 закончилось “голосование”, в 20.05 Собянин нажимает кнопку – и вуаля: весь состав “новой” Мосгордумы на экране монитора: сколько проголосовало, где, за кого – с точностью до голоса! Собянин посмотрел список, что-то не понравилось – нажал другую кнопку, оп! – и вот уже другие, улучшенные результаты, с несколько другим составом депутатов, и тоже с точностью до голоса. Чудеса техники.

А самые понятливые и вовсе уже в курсе, что собственно и голосовать не надо; ты, главное, зарегистрируйся как избиратель – а там уже всё сделают за тебя. СЕРВИС. Неустанная забота о москвичах. А скоро – и по всей стране!

Россия, конечно, уникальная страна тем, что кроме государства в ней вообще ничего нет – одна лишь малость загаженная природа. В принципе, мы уже давно Северная Корея, только, так сказать, в свернутом варианте. Не зря Путин сейчас там – он посетил наш прототип. Основу, так сказать, основ. Цель обеих стран одна – превратить людей в юнитов, безликую массу, без прав и без индивидуальности, целиком на внешнем управлении. Многим, кстати, это и есть самый желанный исход: индивид боится смерти, юниту на смерть наплевать – он и так не живет.

Правда, у юнита все равно есть чувство – одно: это одна безнадежная смертная тоска. В РФ ее называют “русской”.

Источник: Размышления вольного социолога


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