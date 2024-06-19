Улицу Аятоллы Хомейни в Москве переименовали в улицу Аятоллы Хаменеи

Мэр Москвы подписал указ о переименовании улицы Аятоллы Хомейни в улицу Аятоллы Хаменеи. В преамбуле к указу говорится, что это делается для «актуализации городской топонимики» в контексте нынешней геополитической обстановки.

Лидер иранской революции Рухолла Хомейни с 1979 года и до своей смерти в 1989 году занимал пост Высшего руководителя (рахбара) Ирана. В 1999 году в его честь была названа улица в Измайлово. Однако в июне на домах начали менять адресные таблички – власти решили переименовать улицу в честь нынешнего рахбара Али Хаменеи.

– Мы здесь, на Хомейни, полжизни прожили. Теперь вдруг «переехали» на Хаменеи. Оказывается, это два разных человека. Вот так живёшь и не знаешь. У нас сейчас улица Хаменеи, а остановка автобуса – Хомейни. И курьеры путаются, и врач участковый вчера заблудился, – возмущаются жители улицы.

Московские законы запрещают называть улицы именами людей, со дня смерти которых прошло менее десяти лет, а Али Хаменеи даже не умер. Однако, по мнению чиновников мэрии, в текущей политической обстановке это лишь условности, которыми можно пренебречь. Жителей же беспокоит то, что великому аятолле уже 85 лет, он слаб здоровьем – вероятно, на его место скоро придёт кто-то другой, а горожанам опять придётся менять адрес регистрации. Наиболее вероятным претендентом на пост следующего аятоллы считается соратник Хаменеи, 78-летний богослов Хаминаи.

Следуя взятому курсу на строительство социального мегаполиса, мэрия пообещала организовать для пенсионеров замену документов на недвижимость со скидкой в 50 процентов.

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