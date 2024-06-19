Жертва грозы в Дагестанском селе

Трагический инцидент произошел в Ногайском районе Дагестана неподалеку от села Шумли-Олик. Житель села пас скот в поле, когда в него ударила молния. Мужчина погиб на месте.

“Молния также погубила более 50 овец”, – рассказал представитель местного управления МВД. По предварительным данным, житель в момент происшествия разговаривал по телефону.

“Дочь мужчины чудом осталась в живых. Вероятно, она находилась на значительном расстоянии от места удара”, – пишет издание “КП.ру”.

В земле обнаружена крупная воронка, образовавшаяся в результате попадания молнии. На данный момент правоохранительные органы проводят расследование обстоятельств произошедшего.