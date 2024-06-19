 

Предстоит заново пройти тест ДНК: в России выявлено 5 млн фальшивых свидетельств о рождении

19.06.2024, 17:33, Разное
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По итогам проверки алгоритмами ГИС «Искусственный интеллект» выявлено несколько миллионов сомнительных документов граждан РФ. В них содержались недостоверные данные относительно даты, места рождения, родителей. Наиболее распространённым стали нарушения в свидетельствах о рождении россиян – система назвала фальшивыми 5 млн таких документов.

«Часть таких свидетельств, возможно, система назвала фальшивыми ошибочно, ведь зачастую речь идёт о документах советского образца, а нюансы могут заключаться в изменении территориально-административного деления, переименовании названий улиц и населённых пунктов», – пояснил старший администратор портала «Госуслуги» Степан Лиходеев.

Несмотря на не стопроцентную вероятность поддельности таких документов, гражданам всё же придётся их обновить, чтобы предотвратить возможные трудности при получении тех или иных выплат или льгот. Для восстановления достоверных генеалогичных древ таким гражданам предстоит пройти ДНК-тест за государственный счёт. Каждому участнику система назначит время его прохождения и получения результата. Затем он сможет подтвердить достоверность имеющегося свидетельства о рождении или получить новый документ.

«Хочу в очередной раз заверить всех сограждан, что процедура абсолютно бесплатная, причём не только тест и замена свидетельства о рождении, но и всех последующих документов, которые придётся обновить после обновления данных в госсистеме», – подытожил Лиходеев. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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