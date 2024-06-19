Рупор кремлевской пропаганды: РФ и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

РФ и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Сначала договор был подписан Путиным и Ким Чен Ыном, а затем и на правительственном уровне.

Конкретики по договору очень мало и по всей видимости существенная его часть будет находиться за кадром, так как связанно с вопросами военно-политического и военно-экономического сотрудничества.

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР предусматривает оказание помощи при агрессии против одного из участников.Фактически это значит, что у РФ и КНДР теперь военный оборонительный союз. Соответственно, при войне США и Южной Кореи против КНДР, Россия будет должна оказать помощь Пхеньяну. И наоборот. В случае прямого нападения НАТО на Россию, КНДР будет оказывать нам военную помощь.

Очевидно, что отношения с КНДР сейчас будут активно развиваться, так как сейчас Северная Корея является одной из наиболее дружественных стран для России, при этом официальное руководство КНДР полностью поддерживает достижение Россией всех целей СВО. Да и в целом, сторонам есть что предлоожить друг другу- Россия может предоставить рабочие места для корейцев, дешевую нефть и зерно, определенные технологии. КНДР может предоставить квалифицированных рабочих, боеприпасы, мощности своего ВПК, продукцию своих предприятий. Плюс новое туристическое направление открывается. Надеюсь, будет возможность все же скататься с туристическими целями в КНДР. Все из друзей и знакомых кто там бывал до ковида, очень хорошо отзывались об отдыхе в Северной Корее.

PS. Путин подарил Ким Чен Ыну еще один "Аурус", кортик и сервиз. Ким Чен Ын подарил Путину еще несколько миллионов снарядов.

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